Campi estivi 2020 per bambini e ragazzi: guida alla scelta dei summer camp

Si avvicina l’estate e come sempre siamo alle prese ccon la domanda: come organizzo le vacanze estive di mio figlio?

Chi si prenderà cura di lui mentre sarò al lavoro?

In questo articolo cercheremo di fornire un breve elenco di campi estivi per ragazzi e bambini per aiutarvi nella scelta:

Parco Foreste Casentinesi

Alcune delle proposte di soggiorni estivi per ragazzi che si svolgono nel territorio del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Scuderia Pan

I campi estivi saranno dal lunedì al venerdì con due diverse formule dalle ore 8 alle ore 13 (senza pranzo) al costo di 60 euro e dalle ore 8 alle ore 14.30 al costo di 100 euro comprensivo del pranzo fornito dalla mensa scelta dal Comune di Arezzo che garantirà a ciascun bambino il suo pasto chiuso, composto da un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta, bottiglietta di acqua dal costo di 6 euro più Iva.

L’intenzione è quindi quella di accogliere al massimo 20/22 bambini seguiti da tre operatori, due dei quali sono istruttori di equitazione che operano durante tutto l’anno nel centro sportivo (Sonia Fardelli e Francesca Giacomoni).

L’idea è quella di fare un gruppo di 5 bambini di 5 anni di età e due gruppi da 7/8 di bambini dai 6 ai 14 anni.

L’attività principale sarà legata all’equitazione e all’avvicinamento a cavalli e pony, ma anche altri animali presenti nella scuderia: una somarina, conigli nani, cani, gatti e anatre. Oltre all’equitazione saranno fatte passeggiate nel bosco e giochi nel verde, anche a bordo del ruscello che attraversa il centro.

Summer Camp Tennis Giotto

La programmazione del Tennis Giotto prevede un calendario strutturato attraverso tante diverse attività tenute da uno staff con sedici persone tra maestri del circolo e altri professionisti qualificati che proporranno svariate opportunità di formazione e divertimento. La ricchezza dell’impianto di via Divisione Garibaldi permette infatti di ospitare numerose discipline sportive (dai corsi di tennis al nuoto in piscina) e fornisce luoghi adeguati dove svolgere lezioni di inglese, attività motorie, esperienze manuali e creative.

Helen Doron English

La scuola di inglese Helen Doron English Arezzo organizza dal 15 giugno al 31 agosto i “Summer Fun” presso il Club Ippico “Città di Arezzo” in località San Leo a 5 minuti dalla città.

I campi estivi si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13 (escluso pranzo).

Tra le attività proposte lezioni di lingua inglese, laboratori didattici, aiuto compiti e passeggiate immerse nella natura.

Per info e prenotazioni chiamare al 375-5678299 dalle 14 alle 19.

Solo 14 posti disponibili a settimana per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni.

Macchia Blu Camp

Per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni nella splendida cornice di Santa Maria delle Grazie e nell’oasi dei campetti parrocchiali di San Francesco Stimmatizzato – Saione – con tantissime attività, laboratori, sport anche in collaborazione con Santa Firmina Calcio e Volley Arezzo, il tutto con educatori qualificati.

Nel rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti, i bambini ed i ragazzi potranno avere un posto sicuro in cui stare insieme, divertirsi e tornare a socializzare.

Centri estivi Terranuova

Le attività estive organizzate dal comune di Terranuova Bracciolini sono rivolte ai bambini iscritti alla scuola dell’infanzia del comune di Terranuova o residenti nel comune.

Si svolgono nei locali della scuola dell’infanzia Italo Calvino dal 15/06/2020 al 14/08/2020, per un totale di 12 settimane dalle ore 8.00 alle 12.00 senza pranzo, oppure fine alle 14.00 con pranzo. Il costo settimanale dell’attività è di 55 euro senza pasto, oppure di 75 euro con pasto.

Le attività organizzate dal Ciaf si rivolgono a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni iscritti alla scuola primaria e secondaria del comune di Terranuova o residenti nel comune.

Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo

Dal 15 giugno, si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo.

Sono organizzati dall’Associazione Nuovamente che durante l’anno di occupa di doposcuola presso varie scuole statali cittadine. Per info e contatti è possibile chiamare i seguenti nominativi Catia (3703050699), Alberta (3386540007), Anna (3289454708).

Un’ Estate Sotto L’Albero

Applicheremo tutte le linee guida sanitarie: i bambini verranno divisi in gruppi che dovranno restare separati, età 4-5 anni – 5 bimbi per gruppo, età 6-11 anni – 7 bimbi per gruppo.

Tempo permettendo passeremo la mattina al parco.

In caso di brutto tempo, resteremo Sotto L’Albero: i locali hanno spazi idonei per svolgere qualunque attività, anche motoria.

La colazione deve essere portata da casa. Noi provvederemo al pranzo, in collaborazione con il ristorante Maninpasta

Un’ Estate Sotto L’Albero

da lunedì – a venerdì dalle 7.30 alle 16.30

bambini da 4 a 11 anni ( nati 2016-2009)

dal 15 giugno al 15 settembre

per informazioni e iscrizioni – info@sottolalbero.it

WhatsApp 351.643.6997