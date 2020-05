Arezzo, una ripartenza soft  (foto)

In città sono molti i negozi che hanno riaperto, qualche acquisto, una prima giornata che registra un 20-30% del normale incasso.

La città si sta rianimando, anche se la gente con molto timore accede ai negozi, guarda le vetrine non sapendo come comportarsi deve prendere ancora fiducia e confidenza con tutte le nuove regole.

Dehors con tavolini per le strutture più piccole.

Quasi tutti hanno riaperto.

Liste piene fino alla prossima settimana per molti parrucchieri.

Qualcuno dice: “siamo sommersi dalla burocrazia, dobbiamo far firmare certificazioni sulle condizioni di salute a clienti e personale e conservarle per 14 giorni e oltre a questo c’è il disagio di dover lavorare indossando la mascherina tutto il giorno, in una stagione va verso il caldo, mettiamoci i phon, e il fatto che non è opportuno l’utilizzo dell’aria condizionata.”