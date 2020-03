S.S. Arezzo: Bonificati tutti gli stipendi – Riprendono gli allenamenti sabato 4 aprile

A seguito delle ulteriori restrizioni varate nell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai provvedimenti presi dal Sindaco di Arezzo, la S.S. Arezzo comunica che tutte le attività sportive riprenderanno sabato 4 aprile 2020 alle ore 15 presso lo Stadio Comunale “Città di Arezzo.

In tal data è prevista anche una riunione tra le componenti della Società per stabilire una linea di comportamento adeguata per far fronte all’emergenza e preservare la salute di tutti i tesserati.

La S.S. Arezzo informa che nella giornata di lunedì 16 marzo il Presidente Giorgio La Cava ha provveduto al bonifico degli stipendi di gennaio e febbraio per calciatori, Staff Tecnico, e dipendenti tutti.

Nonostante le difficoltà finanziarie dovute ai mancati incassi, il Presidente non ha voluto venire meno nei confronti dell’intera Famiglia Amaranto.

Cogliamo l’occasione per rimarcare che ogni lavoro preventivo messo in atto sinora per tutelare tutti e le proprie famiglie hanno dato l’esito sperato.

Nessun tesserato o persona vicina è stata oggetto di contagio.

La salute di ognuno è fatta salva.

Il lavoro singolo da casa viene puntualmente eseguito secondo il programma stilato dai nostri tecnici, al fine di consentire ad ogni calciatore la minima necessità dal punto di vista atletico