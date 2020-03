S.S. Arezzo: ripresa allenamenti posticipata a lunedì 23 marzo

By Ufficio Stampa

Comunicato dellla S.S. Arezzo:

alla luce del protrarsi della grave situazione dovuta al Coronavirus, onde evitare qualunque rischio di contagio per ognuno di noi e per i nostri cari, la Società Sportiva Arezzo comunica che la ripresa degli allenamenti è ulteriormente posticipata a lunedì 23 marzo alle ore 15.

Nell’occasione ci sarà un’apposita riunione con tutte le componenti societarie al fine di disporre le necessarie misure preventive.

Ogni calciatore sosterrà il programma di lavoro individuale da casa come su disposizioni dello Staff Tecnico.