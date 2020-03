Arezzo weekend, cosa fare e dove andare (Gli eventi annullati o rinviati)

Civitella in Val di Chiana: sabato 7 marzo, alle ore 17, presso la Sala del Consiglio comunale di Badia al Pino, l’iniziativa “Storie di Donne tra pensiero, azione ed emancipazione”.

Mostre

Arezzo: fino al 22 marzo 2020 la Sala Pieve del Museo della Fraternita dei Laici di Piazza Grande, ad Arezzo, ospita “Le regine di carta”, mostra di Sara Lovari.



Arezzo: fino al 24 aprile 2020 il centro benessere “Corpo e Mente” di via Tanucci 21, ad Arezzo, ospita “Genesis”, mostra di pittura di Alessandra Romani.



Monte san Savino: dal 7 marzo al 31 marzo, What Were You Wearing – Com’eri vestita?

Teatro

Arezzo: sabato 7 marzo, quarta edizione del “Teatro interiore”

Laterina: Sabato 7 marzo, alle 21.15 al Teatro di Laterina, Alessandra Bedino in Tanto Gentile.

Cavriglia: domenica 8 marzo, alle 21.30 al Teatro di Cavriglia, Bella Bestia.

Il weekend per il popolo della notte

Castiglion Fiorentino: Venerdì 6 marzo, dalle 22.30 al Velvet Underground di Castiglion Fiorentino, #Balliamo – Justo Party.

Cavriglia: venerdì 6 marzo, alle ore 22 all’Officina Klee di Cavriglia, Claver Gold in concerto.

Gli eventi annullati o rinviati

Arezzo

Festa della donna: rinviato l’evento del 6 marzo al Cas Tortaia di Arezzo.

Rinviati lo spettacolo musicale del maestro Marino Pagliai al teatro Mecenate di venerdì 13 marzo.

Il Mercatino in danza nei giorni 13, 14 e 15 marzo ad Arezzo Fiere e congressi.

Il Convegno Carta dei Diritti della Bambina in programma venerdì 6 marzo ore 9:30 presso la sede della Provincia di Arezzo.

Oida – Annullato concerto di musica da camera si doveva tenere domenica 8 marzo per la stagione di musica da camera di Oida 2019-20 al Convitto di Arezzo.

Quartiere di Porta Sant’Andrea

Sospese tutte le iniziative aggregative in programma vengono annullate almeno fino al 15 marzo compreso. La pizzeria di sabato 7 marzo è quindi rimandata a data da destinarsi.

Pratovecchio Stia

Annullato lo spettacolo “La giovinezza è sopravvalutata” in programma sabato 7 marzo al Teatro degli Antei di Pratovecchio Stia è annullato

Sansepolcro

Rinviate le fiere di Mezza Quaresima

Aboca Museum – visite ed eventi sospesi fino al 3 aprile

San Giovanni Valdarno

Rinviate tutte le iniziative previste a San Giovanni Valdarno nel cartellone “Marzo per le Donne”.

Pieve Santo Stefano

annullata la serata del premio “Pieve il Valore delle Donne” del 6 Marzo;

annullate le serate della stagione di Pieve Classica del 6/14/21/28 Marzo;

rimandato a primavera il convegno del 12 Marzo “turismo e la promozione del territorio” destinato ad attività produttive, ricettive, commerciali e al mondo associativo.

Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina

Il 14° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, previsto dal 20 al 22 marzo viene rimandato.

