Contest Instagram Vestri: in palio maxi uovo di Pasqua

In occasione delle festività pasquali l’azienda aretina di cioccolato invita i propri clienti a postare foto sul popolare social network con l’hashtag #VestriPerPasqua.

In palio un maxi uovo artigianale, un tour guidato dell’azienda e una degustazione di prodotti. E un mare di sconti

Foto creative, immagini golose, scatti invitanti.

Ecco ciò che Vestri chiede per Pasqua ai propri clienti.

Ma anche a tutti gli instagramer che vogliano cimentarsi nella gustosa sfida.

L’azienda di cioccolato aretina lancia il primo contest sul popolare social network.

Potrà partecipare chiunque, semplicemente scattando una foto che abbia come soggetto (o fra i soggetti) uno qualsiasi dei prodotti Vestri e postandola con l’hashtag #VestriPerPasqua.

Le immagini potranno essere realizzate all’interno del negozio Vestri di via Romana, in casa, per le vie della città di Arezzo o in qualsiasi altra location possa stimolare la fantasia. In palio un grande uovo di cioccolato realizzato artigianalmente nel laboratorio Vestri oltre a un tour guidato dell’azienda con degustazione dei prodotti più rappresentativi per due persone.

Il concorso inizia lunedì 9 marzo e proseguirà fino a domenica 12 aprile.

Il vincitore sarà scelto da Danielo e Stefania Vestri in base alla qualità e all’originalità

dello scatto.

Ma ci sono premi in palio anche per tutti i partecipanti che otterranno almeno 50 like sulla propria foto.

Presentandosi in negozio e mostrando la lo scatto con i consensi ricevuti, avranno diritto ad un 10% di sconto sull’acquisto di prodotti Vestri fino al giorno di Pasqua.

“Un modo divertente e piacevole per vedere la nostra cioccolata da un differente punto di vista – spiegano i proprietari Danielo e Stefania –. Siamo curiosi di scoprire le immagini che saranno postate e decidere quale ci conquisterà”.

Smartphone in mano e immaginazione: pochi giorni e inizierà l’appetitosa sfida.