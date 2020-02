Weekend: volano gli utimi coriandoli, cosa fare e dove andare

C’è molto Carnevale in questo fine settimana, ma anche tanto teatro.

Arezzo: Dal 23 febbraio al 22 marzo 2020 la Sala Pieve del Museo della Fraternita dei Laici di Piazza Grande, ad Arezzo, ospita “Le regine di carta”, mostra di Sara Lovari.

Teatro

Arezzo: domenica 23 febbraio, alle 15.30, Il teatro popolare in scena alla Casa Pia con “Gosto e Mea”, spettacolo della compagnia del Mazzafrusto

Bibbiena: sabato alle 21,30 al teatro Dovizi Anna Mazzamauro porta in scena Belvedere.

Terranuova Bracciolini: domenica 23 febbraio 2020 alle ore 22 al Wip Work in Progress di Terranuova Bracciolini, Jammin’on Billie un piccolo blues di veleni e di fango.

Cavriglia: domenica 23 febbraio alle 21.30 al Teatro di Cavriglia, Giobbe Covatta in La Divina Commediola

Terranuova Bracciolini: Sabato 22 febbraio 2020 alle 21.15 all’Auditorium le Fornaci di Terranuova Bracciolini, I Promessi Sposi.

Tegoleto: Sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020 al Teatro Moderno di Tegoleto, Merlino e il giardino dell’amore.

Appuntamenti con il Carnevale

Arezzo: Carnevale Aretino Orciolaia, 23 febbraio sul parcheggio del palazzetto delle Caselle.

Sabato 22 febbraio in piazza Zucchi.

Sansepolcro: Carnevale di Sansepolcro, domenica 23 febbraio nel centro storico.

Foiano della Chiana: nei giorni 23 febbraio e 1 marzo, 481ª edizione del Carnevale di Foiano della Chiana.

Rigutino: 23 febbraio, Carnevale dei Bambini di Rigutino. Ingresso Gratuito.

Monte San Savino: domenica 23 febbraio, dalle ore 15, per le vie del centro storico di Monte San Savino tradizionale Carnevale dei Ragazzi.

Montevarchi: nei giorni 23 e 25 febbraio, 66ª edizione del Carnevale di Montevarchi.

Rassina: Carnevale dei Ragazzi di Rassina 23 febbraio.

Stia: domenica 23 febbraio 2020 in Piazza Tanucci, Carnevale di Stia.

Weekend per il popolo della notte

Terranuova Bracciolini: concerto, dal titolo “Tra classica e pop” programma venerdì 21 febbraio, alle 21.15, all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (Ar) in via Vittorio Veneto, 19.

Sansepolcro: sabato 22 febbraio 2020 dalle ore 23 alla Discoteca lo Scorpione di Sansepolcro, We are the Mask.

Terranuova Bracciolini: domenica 23 febbraio 2020 alle ore 22 al Wip Work in Progress di Terranuova Bracciolini, Jammin’on Billie un piccolo blues di veleni e di fango.

Cavriglia: sabato 29 febbraio 2020 alle 21.30 al Teatro di Cavriglia, Letizia Fuochi in Fuegos Y Chavela.



Cavriglia: Buon compleanno Officina Klee: il polo creativo del Valdarno festeggia il primo anno di vita con Cristiano Godano e Dori Ghezzi

Il primo compleanno di Officina Klee in grande stile, svelato il “Klee secret”: venerdì 21 febbraio il protagonista sarà la voce dei Marlene Kuntz, per la presentazione in musica del libro “Nuotando nell’Aria”.

Sabato 22 torna The Cinaski Hotel: Vincenzo Costantino condivide il palco con Dori Ghezzi;

domenica 23 prima serata di Poetry Slam, il torneo tra poeti a cura di Fumofonico.