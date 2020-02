Il weekend di San Valentino e Madonna del Conforto, cosa fare, dove andare

Arezzo: venerdì 14 febbraio, decine di coppie rinnoveranno le promesse matrimoniali al Cas Fiorentina, dalle ore 15,00.

Lucignano: 14-15-16- febbraio Museo Comunale tradizionale appuntamento con Segni D’amore.

Venerdi 14 febbraio, ore 18,00: Anteprima spettacolo teatrale, alle 18,45 foto a tutte le coppie presenti e consegna pergamena “Segni d’Amore”.

Arezzo: fino al 15 febbraio Madonna del Conforto:

Venerdì 14 febbraio è in programma alle 10.30 la Messa con gli sposi delle nozze d’oro e d’argento e alle 18 la Messa con i monaci di Camaldoli.

Sabato 15 febbraio

alle 10.30 è in programma la Messa pontificale presieduta dal cardinale Leonardo Sandri,

alle 18 la Messa presieduta dal vescovo Riccardo Fontana,

alle 21.30 l’omaggio alla Madonna da parte dei quartieri della Giostra del Saracino, degli Sbandieratori e dei Musici.

Arezzo: venerdì 14 febbraio, alle 21.15, o speciale serata dedicata agli innamorati – Arte e poesia a Casa Bruschi per un San Valentino di risate con Noidellescarpediverse.

Sansepolcro: domenica 16 febbraio, ore 11, Aboca Museum di Sansepolcro, “San Valentino – Le piante della seduzione”, giornata dedicata a miti e leggende sui fiori e le piante della seduzione attraverso una visita guidata a tema.

Teatro

Arezzo: sabato 15 e domenica 16 febbraio, alle ore 21 al Teatro Petrarca di Arezzo, Il costruttore Solness.

Appuntamenti con il Carnevale

Arezzo: domenica 16 febbraio 2020, dalle ore 15:30 alle 18:00, al Museo della Fraternita dei Laici di Piazza Grande, ad Arezzo, laboratorio creativo per bambini (dai 5 ai 10 anni) dedicato al Carnevale.

7 euro a bambino, per ogni giornata.

Necessaria la prenotazione al numero: 339 6679694 (Laura)

Arezzo: Carnevale Aretino Orciolaia, nei giorni 16 e 23 febbraio sul parcheggio del palazzetto delle Caselle.

Sabato 22 febbraio in piazza Zucchi.

Foiano della Chiana: nei giorni 16, 23 febbraio e 1 marzo, 481ª edizione del Carnevale di Foiano della Chiana

Rigutino: 16, 23 febbraio, Carnevale dei Bambini di Rigutino. Ingresso Gratuito.

Monte San Savino: domenica 16 e 23 febbraio, dalle ore 15, per le vie del centro storico di Monte San Savino tradizionale Carnevale dei Ragazzi.

Castiglion Fibocchi: nei giorni 15, 16 febbraio, Carnevale dei Figli di Bocco.

Montevarchi: nei giorni 16, 23 e 25 febbraio, 66ª edizione del Carnevale di Montevarchi.

Rassina: Carnevale dei Ragazzi di Rassina nei giorni16 e 23 febbraio.

Stia: domenica 16 e 23 febbraio 2020 in Piazza Tanucci, Carnevale di Stia.

Weekend per il popolo della notte

Arezzo: venerdì 14 febbraio, dalle ore 21.30 alla Discoteca Il Principe, Random.

Una festa a caso.

Arezzo: venerdì 14 febbraio, al Rock heatSalsa Rock il Party Latino dalle 22 con le scuole Tuttifrutti e Danzeria.

sabato 15 Cauteruccio live at Rock Heat Club con il loro stile Cantautorale Psichedelico Rock.

Castiglion Fiorentino: sabato 15 febbraio, alle 22 al Velvet Undeground appuntamento con The Residents live & Party

domenica 16 febbraio Dr Why: dalle 21 torna il quiz con pulsantiere Wireless per una sfida Tavolo controTavolo a suon di domande di cultura generale, giochi di memoria, abilità, riflessi e tanto altro. In palio buoni consumazione al vincitore, chiavette usb con la musica dei cartoni animati e tantissimi altri premi.