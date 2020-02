Ecco la XV Stagione Concertistica Internazionale e il centenario della nascita di Ivan Bruschi

La Fondazione Bruschi e le celebrazioni del 2020, dal centenario della nascita di Bruschi

alla XV edizione della Stagione Concertistica Internazionale

Il programma 2020 parte il 21 febbraio con il vincitore del Concorso “Ferruccio Busoni” 2019 di Bolzano e già vincitore di ben 3 Concorsi Internazionali, il ventenne pianista bulgaro Emanuil Ivanov, un vero nuovo divo della tastiera, eccezionale interprete di Beethoven di cui quest’anno si celebra il 250° della nascita: Ivanov ha vinto il Concorso Busoni superando la concorrenza di ben 150 pianisti provenienti da ogni parte del mondo.

Il 6 marzo arriva a Casa Bruschi uno dei violinisti emergenti della scena internazionale: a soli 19 anni l’italo-indiano Vikram Francesco Sedona è stato il vincitore del Concorso “George Enescu” di Bucarest 2018 ed è un interprete di grande virtuosismo e dal suono avvolgente ed emozionante.

Giovedì 9 Aprile, per il concerto di Pasqua, nelle sale del Museo sarà la volta di uno dei più grandi talenti italiani, il clarinettista Kevin Spagnolo, che ha già vinto il “Concorso Internazionale di Ginevra” nel 2018, vera consacrazione di un musicista nel panorama mondiale: dalla musicalità strabordante e dalla comunicativa immediata, Kevin sa far parlare il clarinetto come nessun altro volando tra le note con apparente incredibile facilità.

Ma i giovani italiani non finiscono di stupire e negli ultimi anni sono sempre più capaci di affermarsi a livelli altissimi; ecco allora il 17 aprile il fagottista Andrea Cellacchi, recente vincitore del” 68° ARD International Music Competition” di Monaco di Baviera e primo fagotto dell’Orchestra Nazionale della RAI,

seguito l’8 maggio dal pianista pugliese Scipione Sangiovanni vincitore del concorso internazionale “Top of the world” in Norvegia nel 2019. Chiuderà il Festival una serata interamente dedicata al genio di Antonio Vivaldi, con i 6 Concerti op. 10 per flauto e archi interpretati dal flautista Roberto Pasquini e dall’Ensemble “Sezione Aurea” su strumenti originali, un viaggio emozionante nella gioia musicale del grande compositore veneziano.

L’Associazione Musicisti Aretini ha già reso disponibili gli abbonamenti alla Stagione e i biglietti delle singole serate presso la Casa Museo Ivan Bruschi, che in occasione dei concerti organizzerà apposite visite guidate.

Un’anteprima della Stagione si terrà a Casa Bruschi questo sabato 15 febbraio alle ore 17,30, con “Musica!”, il concerto spettacolo ad ingresso gratuito delle musiciste dell’Orchestra Giovanile di Arezzo, in occasione dell’iniziativa per la Festa della Regione Toscana organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi.

Inizio degli spettacoli ore 21,15.

Biglietto intero € 10,00.

Biglietto ridotto (6-18 anni) € 6,00.

Abbonamento € 50,00.

Prevendita e info:

Fondazione Ivan Bruschi, Corso Italia 14 – Arezzo (tel. 0575/354126)

casamuseobruschi@gmail.com @museobruschi

www.fondazioneivanbruschi. facebook.com/casamuseoivanbruschi

info@fondazioneivanbruschi.it