Arte e poesia a Casa Bruschi per un San Valentino di risate

By Ufficio Stampa

Un San Valentino all’insegna dell’arte e della poesia.

A proporlo è la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi che venerdì 14 febbraio, alle 21.15, ospiterà una speciale serata dedicata agli innamorati dove sarà possibile scoprire le tante sfaccettature dell’amore con una visita guidata tra le sue collezioni e le incursioni teatrali di Samuele Boncompagni dell’associazione culturale Noidellescarpediverse.

L’iniziativa sarà caratterizzata da uno spirito di ironia e di divertimento motivato dall’obiettivo di far vivere questa festa con il sorriso, e si concluderà con un momento all’insegna del gusto tra bollicine e dolcezze di cioccolato.

Il percorso prenderà il via con una curiosa visita guidata tra oggetti, quadri e altre opere d’arte conservate dal museo in Corso Italia e ispirate al tema dell’innamoramento, andando ad illustrare come questo sentimento è stato declinato nel corso dei secoli tra esempi di amore di coppia e di amore filiale.

Le varie tappe di questa romantica esplorazione saranno intervallate da momenti poetico-letterari a cura di Boncompagni, attore e autore che nel 2019 ha vinto a Milano il concorso europeo Tragos dedicato alla valorizzazione del teatro e della drammaturgia contemporanea.

Le sue incursioni proporranno parodie teatrali delle vicende d’amore tratte da film, romanzi e poesie, con reinterpretazioni e finali imprevedibili che saranno messi in scena per spiazzare gli spettatori e assicurare risate. L’ingresso alla serata è comprensivo di visita, spettacolo e brindisi, e ha un costo di 12 euro; è consigliata la prenotazione contattando lo 0575/354126.

«Il ridere insieme unisce la coppia – commenta Boncompagni. – Questo San Valentino al museo coniugherà la cultura con la visita alle collezioni, il divertimento con i disturbi teatrali e i sapori con la degustazione conclusiva, permettendo agli innamorati di vivere un vero e proprio viaggio tra tante storie d’amore senza prendersi troppo sul serio».