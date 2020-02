Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

La Polstrada, in A1 arresta due trafficanti di droga, toglie punti e patenti a raffica

Ritirate 18 patenti e tolti 2.152 punti.

Nel fine settimana le pattuglie della Polstrada in Toscana hanno attuato il dispositivo a reticolo lungo le principali arterie della regione, dove hanno partecipato 252 equipaggi.

In 153 beccati senza cinture.

E’ andata male anche a 2 trafficanti di droga, arrestati in prossimità di Arezzo, che stavano raggiungendo Bolzano su di un bus di linea.

Tre pattuglie della Polstrada di Battifolle, hanno fermato il bus e controllato i passeggeri.

Erano in 40, tutti con i documenti in regola, tranne i due, sorpresi a nascondere una scatola che avevano con loro.

Dentro c’erano 13 sacchetti di plastica contenenti foglie secche che sembravano the, ma era khat, la droga dei poveri, chiamata così perché costa poco ma provoca subito eccitazione già se solo annusata.

In caserma i due sono risultati somali, 20enni, giunti in Italia nell’ottobre scorso e sbarcati a Lampedusa su di un gommone.

La Polstrada li ha arrestati e sequestrato oltre 300 grammi di droga.

Il capogruppo consiliare del Partito democratico Luciano Ralli: “lo sport sociale cambia la vita e la città”

La stima è approssimativa ma aiuta a capire: circa 15.000 persone, nel Comune di Arezzo, praticano a livello giovanile o amatoriale una disciplina sportiva.

Quale sostegno dal Comune hanno le piccole associazioni, le giovani società, i gruppi spontanei, le singole persone che vogliono semplicemente divertirsi e star bene?

Nessuno.

L’amministrazione si muove per lo sport agonistico, per le società importanti, per gli eventi seguiti dai media.

Ma la pratica è ben altra cosa rispetto al professionismo e all’agonismo.

Una visione sociale dello sport determina maggiore attenzione all’ambiente con la cura dei parchi e delle aree verdi, alla manutenzione della città e delle frazioni, alla sistemazione dei piccoli e diffusi impianti, allo stare insieme con la possibilità di rivitalizzare periferie e frazioni stesse.

Peccato che questo non sia interessato all’amministrazione Ghinelli.

Pure su questo campo, politico e non da gioco, parliamo di 5 anni sprecati.

Acli Arezzo, un ciclo di congressi per proiettare le Acli verso il futuro

Il 2020 sarà un anno di particolare attivismo e vitalità per l’associazione che, nelle prossime settimane, convocherà i suoi cinquemila associati in una serie di incontri che permetteranno di rinnovare tutte le cariche elettive e di tracciare i programmi per il prossimo quadriennio.

Questo percorso si aprirà con il coinvolgimento dei quaranta circoli diffusi in tutta la provincia che vivranno una fase congressuale interna in cui verranno avviati momenti di dibattito e di riflessione motivati dall’obiettivo di far emergere le problematiche e i bisogni vissuti sui territori che saranno poi analizzati e discussi in occasione del congresso provinciale in programma sabato 14 e domenica 15 marzo a San Leo.

Alga Atletica Arezzo, Giavellotto e disco: doppio titolo toscano per Noemi Biagini

Noemi Biagini dell’Alga Atletica Arezzo festeggia la vittoria di un doppio titolo regionale.

L’atleta aretina, nata nel 2003, ha gareggiato a Firenze nei Campionati Toscani Indoor di Lanci degli Allievi dove è risultata tra le grandi protagoniste della manifestazione con due ori, un argento e una doppia qualificazione per i prossimi campionati italiani di categoria.

Biagini ha debuttato con il giavellotto con 34.27 metri e ha proseguito poi con un’ottima prestazione di 31 metri nel disco, eseguendo due lanci che le hanno permesso di laurearsi campionessa toscana e di centrare il minimo per accedere alla prossima fase nazionale indoor.

Una terza medaglia è arrivata nel peso dove ha meritato il secondo posto del podio.

