Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ladri fanno saltare il postamat dell’ufficio postale di Pratantico

Intorno alle 23.30 della scorsa notte alcuni malviventi hanno assaltato l’ufficio postale di Pratantico, facendo saltare il postamat con del gas, probabilmente acetilene.

Il boato che ha provocato danni alla struttura, è stato sentito a distanza dall’abitato.

Immediate le indagini con intervento della polizia.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Arezzo e l’ambulanza del 118.

Qualcuno parla di una Golf bianca utilizzata dai banditi e vista in zona.

Non ci sono ancora notizie certe sulla riuscita del colpo e sul valore della refurtiva.



Camionista truffa il suo capo fingendo di rifornire il Tir con la complicità dei benzinai

Nei guai un autotrasportatore siciliano e due benzinai: un 53enne di Piandiscò e un 43enne di Figline Valdarno.

Tutto è partito dalla denuncia di un’imprenditore, un 59enne di Acireale, accortosi che tra gli autisti, a parità di chilometri percorsi, un 55enne di Riposto chiedeva più soldi rispetto agli altri.

La polizia giudiziaria del Compartimento Polstrada Toscana, monitorati gli spostamenti del TIR, ha individuato nel Valdarno l’area di servizio dove avveniva la truffa, riuscendo a immortalare la scena.

Il camionista lasciava il TIR a distanza e, dopo esseresi accordato con i benzinai si faceva addebitare 650 euro di rifornimento, sulla carta di credito del suo datore di lavoro, senza che il carburante fosse erogato.

Poi riceveva 480 euro in contanti dai benzinai, mentre questi a fine giornata si mettevano in tasca l’avanzo dai conti di 170 euro.

Il camion è ripartito ma è stato bloccato dalle pattuglie della Stradale di Firenze, che hanno condotto i tre in caserma, denunciandoli per truffa e appropriazione indebita.

Francesco Romizi, capogruppo consiliare di Arezzo in Comune: sul tema lavoro

Assoluto silenzio del sindaco sulle crisi aziendali che si sono susseguite.

Ultima quella di Clouditalia.

Niente accordo con Aruba e 78 lavoratori trasferiti a Firenze.

Nessun incontro in Comune, in questi anni, per i problemi di un’impresa del territorio?

Una dichiarazione?

Un tavolo negoziale promosso dall’amministrazione?

Le competenze in materia di lavoro sono riconducibili non ai sindaci ma ad altri livelli di governo eppure un decimo dell’impegno profuso in quei mesi di demagogia, che culminarono nella velleitaria azione legale, di cui si sarebbero valutati i presupposti, contro Maria Elena Boschi, sarebbe bastato per dare un segnale.

Un tema che sta più a cuore ai cittadini, il lavoro e non i porti o le frontiere né tantomeno l’esercito a Saione.

in aggiornamento