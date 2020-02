Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Ferito tredicenne caduto dalla bicicletta

L’incidente è avvenuto in via di Santa Margherita, a Cortona, alle 11.40.

Il ragazzino nella rovinosa caduta a terra ha riportato trauma cranico e facciale.

Il tredicenne, cosciente, è stato preso in carico dal 118 e l’elicottero dell’emergenza è stato fatto atterrare allo stadio di Cortona per consentirne il trasferimento in codice giallo, al Meyer di Firenze.



In arresto cardiaco, viene fatto uscire dalla finestra

I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa in via Mino da Poppi ad Arezzo, per dare una mano al personale del 118 impegnato nell’assistenza ad una persona cardiopatica.

La persona è stata fatta uscire dalla finestra tramite l’uso della barella montata sul castello dell’autoscala.

Un’operazione veloce e non traumatica per il paziente che è stata immediatamente assistito dal personale medico.



I sindacati dicono no al trasferimento di 78 lavoratori Clouditalia a Firenze

I 78 lavoratori della sede di Clouditalia, acquisita da Irideos, devono fare i bagagli e spostarsi nella sede aziendale di Firenze.

I sindacati avevano sospettato questa intenzione fin dal settembre scorso ma erano stati tranquillizzati.

Adesso incontro con i vertici di Irideos e Clouditalia con la peggiore delle conferme: la sede di via Calamandrei verrà venduta dalla nuova proprietà dell’immobile e quindi non ci sarà, per l’azienda di telecomunicazioni, la proroga dell’affitto.

I sindacati hanno chiesto alla proprietà di rivedere la sua decisione e di mantenere la sede aretina con tutti gli addetti.

Tentano di piazzare cianfrusaglie spacciandole per gioielli, denunciati

Sabato mattina si erano presentati presso una nota gioielleria di Poppi con un campionario di collanine da “piazzare”.

Ma l’esperta titolare mentre i due cercavano di convincerla della qualità degli oggetti, ha chiamato i Carabinieri di Bibbiena.

Immediato l’intervento dei militari, intanto i due falsi rappresentanti, un uomo di 44 anni e una donna di 24, entrambi con origini pakistane, residenti ad Arezzo, capiscono di essere stati scoperti e cercano di dileguarsi.

Fermati ed identificati dai Carabinieri, a loro carico diversi precedenti: l’uomo per reati contro il patrimonio, tra cui ricettazione ed estorsione, nonché un arresto per droga, per la donna invece una denuncia per droga.

I due sono stati denunciati a piede libero per tentata truffa in concorso e proposti per la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Poppi.

Una denuncia e multa per 3000 euro, in un locale in Valdarno

L’attività ispettiva dei carabinieri valdarnesi, con i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Firenze, funzionari dell’Ispettorato del Lavoro di Arezzo e personale specializzato dei Vigili del Fuoco, ha riscontrato alcune irregolarità, in merito alla sicurezza delle vie di fuga delle uscite di emergenza, il numero eccessivo di persone che al momento dei controlli occupavano il locale, ben oltre la capienza consentita in relazione al piano antincendio.

Inoltre la scorretta conservazione degli alimenti somministrati.

Al termine del controllo sono state elevante multe per circa tremila euro, e denunciato il legale rappresentante dell’azienda in relazione al mancato rispetto della normativa sulla sicurezza.

Convincente vittoria dell’Amen Scuola Basket Arezzo nello scontro diretto con Prato

Nella serata in cui il Palasport Estra ed il pubblico aretino hanno reso omaggio al campione Kobe Bryant, l’Amen Scuola Basket Arezzo sfodera una prestazione impeccabile e batte la Sibe Prato per 90 a 71.

Le prime due azioni della partita vengono neutralizzate dalle squadre che dopo l’omaggio del pubblico hanno voluto ricordare anche loro Bryant tra gli applausi del Palasport Estra.

Alla fine il tabellone indica il punteggio finale di 90-71 a favore della SBA che mette alle spalle la sconfitta di Valdisieve e supera una diretta rivale per la conquista di un posto nei PlayOff.

in aggiornamento