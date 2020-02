Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio



Una fake news sul Coronavirus, la smentita della Asl Sud Est

La notizia sta circolando sul web.

In merito alla fake news che sta circolando nel web, relativamente ad un caso di Coronavirus all’ospedale di Arezzo, la Asl Toscana sud est ribadisce categoricamente che la notizia è falsa e diffida chiunque a diffondere notizie che possano provocare stato di allarme tra la popolazione.

L’Azienda sanitaria ha predisposto tutto quello che è previsto dalle procedure per affrontare casi di Coronavirus che per il momento non si sono verificati.



Furti nei supermercati, due persone arrestate

I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno arrestato in flagranza di reato due rumeni, una donna di 37 anni e un uomo di 36, per furto all’interno di tre supermercati.

Un’autovettura inserita in blacklist, viene intercettata in viale Osimo, a Sansepolcro, con un uomo a bordo, in sosta nel parcheggio di fronte alla COOP.

Una donna esce dal supermercato e sale sull’auto, i militari bloccata la vettura procedono all’identificazione degli occupanti e alla perquisizione e del bagaglio trasportato.

All’interno di tre borse vengono trovati numerosi prodotti alimentari e per la cura della persona, dei quali i due non danno spiegazioni circa il possesso.

Nelle ore precedenti al fermo, avevano effettuato altri due furti nella vicina San Giustino e in altro supermercato biturgense.

La refurtiva, per un valore complessivo di circa 600 euro, tutta recuperata, è stata riconsegnata ai rispettivi proprietari.

Danneggiano portone della chiesa con un’ascia, denunciati due minorenni

I Carabinieri di Bibbiena, venerdì scorso, sono intervenuti a Cetica, nel comune di Castel San Niccolò, avvertiti perchè erano stati notati due giovani allontanarsi a bordo di un ciclomotore, dopo che senza motivo, con un’ascia, avevano danneggiato il portone della chiesa principale scappando via.

A seguito della descrizione dei due fornita dai parenti di un defunto del luogo, la cui salma riposava all’interno della Chiesa in attesa del funerale, i militari li rintracciano, sono due minori di cui uno con precedenti di polizia.

Ammettono le loro responsabilità e dicono però di non sapere della presenza della salma all’interno della chiesa.

Il danno è in corso di quantificazione e a carico dei due è scattata la denuncia a piede libero alla Procura per i Minorenni di Firenze per furto in concorso (avevano infatti asportato prima l’ascia da un ripostiglio esterno alla Chiesa) e danneggiamento in concorso.

Anziani truffati a Talla: finti operatori di Nuove Acque rubano soldi e gioielli

Due truffatori travestiti da operatori di Nuove Acque, hanno suonato alla porta della coppia e con una scusa riescono ad impossessarsi dei soldi e dei gioielli, prima di scappare hanno stordito la coppia spruzzando dello spray.

Gli anziani investiti dalla sostanza urticante sono stati portati al pronto soccorso di Bibbiena dove hanno ricevuto assistenza medica.

Fiamme in appartamento domate dai vigili del Fuoco



I Vigili del Fuoco di Montevarchi sono intervenuti per un incendio in appartamento, al primo piano di un condominio a Levanella, nel Comune di Montevarchi.

Bruciato un letto matrimoniale e altro materiale di arredamento.

Nessuna persona ferita o coinvolta, danni da fumo anche ad altre proprietà dello stesso stabile.

in aggiornamento