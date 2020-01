Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Arrestato nigeriano per resistenza a pubblico ufficiale

Due cittadini nigeriani, fermati per un controllo dai carabinieri, hanno ingoiato delle palline forse droga confezionata in dosi, pronta per la vendita.

Durante i conseguenti accertamenti sanitari al pronto soccorso, uno dei due uomini ha dato in escandescenze ed ha spintonato e strattonato i militari per cercare di non farsi sottoporre ad alcun tipo di analisi.

I carabinieri sono stati costretti ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli esami hanno dato risultato negativo anche se, le radiografie effettuate hanno esiti compatibili con la possibilità che fossero stati ingeriti dei corpi estranei, probabilmente apertisi nell’organismo dei due, senza particolari conseguenze.

Ladri acrobati svaligiano ditta orafa

Furto alla Chini di Ponticino, dove alcuni ladri si sono calati dal lucernario dello stabilimento, intorno alle due di notte.

Sono riusciti a neutralizzare una telecamera di sorveglianza, fallendo l’assalto al caveau, riuscendo però a razziare lo stesso del bottino.

La stima del furto è fra i 3 e i 4 chili d’oro per un valore che potrebbe aggirarsi fra i 100 e i 150 mila euro.

Incontro di calcio Olimpic – Sansovino: due Daspo

I carabinieri della Stazione di Monte San Savino, al termine delle indagini avviate dopo i disordini avvenuti allo stadio, al termine della partita Olimpic Sansovino – U.S. Torrita, hanno applicato due DASPO ad due tifosi , uno della Sansonsovino per aver frantumato il lunotto posteriore dell’auto di un tifoso del Torrita , l’altro del Torrita per aver provocato la reazione, con sgommate provocatorie sul piazzale dello stadio davanti agli altri sostenitori.

Ad Arezzo il Gran Galà dell’equitazione toscana

Doppio appuntamento sabato primo febbraio nella struttura di Fiere e Congressi, in via Spallanzani: alle 15 Galà Children, Club e Sportintegrati.

Alle 20 il Gran Galà Fise Toscana con cena e premiazioni dei campioni toscani e degli atleti di livello nazionale e internazionale.

Saranno oltre 400 i riconoscimenti, che verranno assegnati dalle Autorità locali e Federali, presenti all’evento.

Lavori per isola spartitraffico e rifacimento manto stradale in piazza Saione

Nei giorni di lunedì 3 e martedì 4 febbraio, è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in piazza Saione, nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Guelfa, e nel tratto compreso tra via Trasimeno e via Guelfa, con orario 8.30-17.30.

Negli stessi giorni e nei medesimi orari, nel tratto di piazza Saione compreso tra via Trasimeno e via Vittorio Veneto, ci sarà un restringimento provvisorio della carreggiata all’altezza della zona interessata dai lavori.

Questo per consentire la realizzazione di isola spartitraffico e rifacimento del manto stradale in piazza Saione.

Ripartire dai Cas per ricreare coesione sociale

In una dichiarazione del capogruppo Pd, Luciano Ralli, si sottolinea come “Ripartire dai Cas per ricreare coesione sociale, per un nuovo decisivo ruolo degli anziani nella società.

Rappresentano un formidabile elemento di aggregazione, per i residenti di singoli quartieri e frazioni.

I centri di aggregazione sociale hanno potenzialità enormi.

I Cas possono rappresentare un punto di riferimento essenziale.

La nuova amministrazione comunale dovrà essere in grado non di contenere burocraticamente, con rigidi regolamenti, le attività dei Cas, ma di sviluppare pienamente le loro potenzialità”.

Basket , amaranto contro la bestia nera Prato nella serata dedicata a Kobe Bryant

Sabato 1 Febbraio l’Amen Scuola Basket Arezzo ospita al Palasport Estra la Sibe Prato, alle 20.45.

La sfida sarà preceduta dal tributo che la società amaranto intende omaggiare a Kobe Bryant, stella NBA scomparsa domenica scorsa e che tanto ha legato con l’Italia dove era cresciuto.

Per questo motivo la Scuola Basket Arezzo invita tutti i propri sostenitori a raggiungere in anticipo il Palasport Estra, indossando, per chi ne fosse in possesso, una canotta o una t- shirt di Kobe Bryant.