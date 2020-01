Primo weekend di febbraio, cosa fare e dove andare ad Arezzo e provincia

By Redazione

A febbraio l’inverno fa il giro di boa, il Carnevale comincia a scaldare i motori con i primi appuntamenti. Ecco qualche idea dove trascorrere qualche ora in libertà.

Arezzo: sabato 1 febbraio nel Chiostro di Palazzo Comunale (o nella Sala del Consiglio Comunale in caso di maltempo) si svolgerà la 26esima edizione della cerimonia di premiazione dei giostratori.

Arezzo: Sabato 1 e domenica 2 febbraio , Fiera Antiquaria.

Arezzo: Sabato 1 e domenica 2 febbraio ad Arezzo Fiere Arezzo Sposi Expo.

Ingresso libero, orario 10-20.

Foiano della Chiana: 2, 9, 16, 23 febbraio e 1 marzo 481ª edizione del Carnevale di Foiano.

Rigutino: 2, 9, 16, 23 febbraio, Carnevale dei Bambini di Rigutino. Ingresso Gratuito.

Teatro

Arezzo: per 5 sabati fino all’8 febbraio, Teatro e gastronomia si uniscono nella rassegna “De gustibus”

Arezzo: sabato 1 febbraio alle 21, Teatro Petrarca, tango argentino del violinista candidato al Grammy, Alessandro Quarta.

Arezzo: domenica 2 febbraio, ore 17,00 Teatro Mecenate, Uomo Calamita: uno spettacolo di circo tra illusionismo e letteratura.

Bucine: sabato 1 febbraio, alle ore 21.15 David Riondino.

Bucine: domenica 2 febbraio, ore 17 per la rassegna teatro domenicale per le famiglie in scena il concerto: “Le melodie.”



Cortona: Sabato 1 febbraio 2020 alle 21.15 al Teatro Signorelli di Cortona, Hakuna Matata.

La commedia musicale più amata.

Mostre

Arezzo: fino al 2 febbraio 2020 la Sala Pieve del Museo della Fraternita dei Laici di Piazza Grande, “Il colore della fantasia”, mostra di pittura di Giancarlo Montuschi

Per il popolo della notte

Terranuova Bracciolini: Sabato 1 febbraio alle 21.30 presso lo spazio di via Vittorio Veneto David Bowie in chiave jazz: Max De Aloe Quartet inaugura la stagione jazz a Le Fornaci

Arezzo: Venerdì 31 gennaio 2020 dalle 23.30 alla Discoteca Il Principe di Arezzo, Mamacita Night – Winter Tour.