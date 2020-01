Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Stop ai parcheggi “incivili” all’ospedale San Donato

Attiva la nuova normativa per il parcheggio presso il San Donato, con la pubblicazione dell’ordinanza comunale.

L’anello esterno (200 posti auto, di cui 29 riservati a veicoli che sono a servizio di persone disabili, 22 ai mezzi di soccorso e 8 ai pazienti in cura al reparto di Oncologia) e l’area di fronte al Pronto Soccorso, dove i posti auto, 19, sono riservati esclusivamente a mezzi di soccorso e ai disabili.

Invece, succede spesso che vi parcheggino anche mezzi non autorizzati.

Uccise Katia a martellate, la Cassazione conferma 14 anni di condanna

la prima sezione della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni di reclusione per Piter Polverini; respinto il ricorso della difesa che puntava a ridurre l’entità della pena.

Uccise Katia Dell’Omarino, la 39enne di Sansepolcro, nel luglio 2016 dopo una lite legata ad una prestazione sessuale.

Omicidio d’impeto aggravato dalla minorata difesa della donna, in luogo buio e defilato.

Ammazzò il marito a fucilate, 14 anni di carcere

Confermati dalla Cassazione i 14 anni di condanna per Paola Marzenta, la donna di Lonnano (Pratovecchio), che il 18 ottobre 2016 ammazzò il marito con una fucilata, poi fumò una sigaretta, chiamò l’avvocato e attese l’arrivo dei carabinieri.

La donna, all’epoca 59 anni, pose fine in quel modo al rapporto con Dino Gori, 64 anni, ex maresciallo dell’aeronautica.

La donna attualmente è rinchiusa nel carcere di Sollicciano

Una via ai caduti delle forze dell’ordine



In una nota del capogruppo di Fratelli d’Italia Giovanna Carlettini è ”a chiedere, con un atto di indirizzo depositato ufficialmente, l’intitolazione di una via o una piazza “Ai caduti delle forze dell’ordine”.

Rega, Rotta, Domenego: sono solo gli ultimi tre di una lista lunghissima.

Parliamo degli appartenenti alle forze dell’ordine morti nell’adempimento del loro dovere, mentre erano in servizio o in missione”.

Lavori di manutenzione di strada e marciapiedi in via Roma

Da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio, per consentire gli interventi di manutenzione della strada e dei marciapiedi, è istituito h24 il divieto di transito nella corsia preferenziale di via Roma.

Negli stessi giorni, in ambo i lati di via Roma, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Sarà in vigore il senso unico provvisorio in via Roma direzione via Giotto.

Nei giorni 3, 4, 5 e 13 febbraio, presso il piazzale antistante la curva ospiti dello stadio Città di Arezzo, si svolgeranno le prove pratiche di guida dei motoveicoli da parte dei candidati al concorso per agenti di Polizia Municipale.

Dalle ore 8 alle 17 saranno quindi istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta in viale Divisione Garibaldi e nel piazzale sopra citato.

150 anni di attività di Casa Thevenin

Il consiglio di amministrazione della Fondazione, ha voluto festeggiare i 150 anni, con la realizzazione di opere importanti, che renderanno più sicuro, accogliente ed esteticamente gradevole Palazzo Subiano, sede storica di Casa Thevenin.

Sta infatti per arrivare a completamento l’intervento sulla facciata e sugli infissi che insistono in via Sassoverde.

In tale ricorrenza sono state preventivate iniziative culturali e festeggiamenti, che riguardano la storia e la fondazione di Casa Thevenin

In Valdichiana torna La Gibostorica

Sui pedali in Valdichiana insieme a Gilberto Simoni, vincitore di due Giri d’Italia nel 2001 e nel 2003.

Il campione delle due ruote è promotore di una ciclostorica itinerante, la Gibostorica, che per il secondo anno consecutivo farà tappa in terra d’Arezzo e che sarà nuovamente organizzata dall’associazione La Chianina.

L’appuntamento, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo, sarà ancora ospitato da Castiglion Fiorentino.

in aggiornamento