Arezzo: tutte le notizie di oggi

Francesco Romizi commenta la vittoria del PD in Emilia Romagna

“Con la vittoria di Bonaccini”, sottolinea il capogruppo Pd in Comune, ” abbiamo finalmente la dimostrazione evidente, se mai ce ne fosse stato bisogno, di quanto l’inarrestabilità di Salvini fosse solo il mito generato dalla narrazione mediatica e dalla spregiudicatezza sui social del suo staff.

E invece, dopo che si è battuto da solo durante l’estate scorsa, con un autogol clamoroso, questa volta a zittirlo ci hanno pensato gli elettori.

E stiamo 2 a 0.

A maggio, il parziale sarà ancora più netto, quando anche la Toscana dirà con forza che “Non si Lega”.

Confcommercio, no ad un centro commerciale a Sansepolcro

La presidente regionale dell’associazione di categoria, Anna Lapini scrive al sindaco Cornioli puntualizzando come l’apertura di un nuovo centro commerciale a Sansepolcro” sarebbe la fine del centro storico”.

Timori per i futuri equilibri della rete distributiva tradizionale: “più sostegno alle attività di vicinato che tengono viva la città: va bene la liberalizzazione, ma una competizione così esasperata non serve a nessuno”.

Confcommercio aveva chiesto azioni di rilancio e “tutela del commercio di vicinato, in particolare del centro storico, fonte privilegiata di occupazione, sviluppo ed attrazione turistica”.

Prada al voto

2.300 lavoratori, distribuiti in buona parte negli stabilimenti valdarnesi di Levanella, Terranuova, Buresta, Valvigna e in quello di San Zeno nel Comune di Arezzo, sono quelli interessati al rinnovo della Rsu, cioè della rappresentanza sindacale unitaria.

Le elezioni sono in calendario per il 29 e il 30 gennaio.

Alessandro Marrone inaugura un nuovo studio di pittura

Lo spazio, situato in Largo I Maggio, sarà dedicato alla scuola di disegno e all’organizzazione di mostre.

Le sale dello studio, permetteranno di conoscere le opere e l’attività di Marrone attraverso

un’esposizione permanente dei suoi dipinti, andando a configurandosi anche come un laboratorio in cui verranno realizzate le nuove opere di un’artista che, da Arezzo, ha raggiunto notorietà internazionale per quadri e sculture.

Tecnici Nuove Acque al lavoro domani

I tecnici di Nuove Acque hanno programmato per domani un intervento di manutenzione alla rete idrica di via Guido Monaco ad Arezzo.

Dalle 9.00 alle 14.00, l’erogazione sarà interrotta in via Guido Monaco (tratto compreso tra piazza Guido Monaco e via Garibaldi), piazza Guido Monaco e via Petrarca vicino all’incrocio con piazza Guido Monaco.

Tennis Giotto rinnova l’impegno nel tennis in carrozzina con Roberto Mazzi

Tra sport e sociale, il Tennis Giotto ha rinnovato il proprio impegno nel tennis paralimpico in carrozzina.

Il quarantasettenne casentinese Roberto Mazzi, colpito nel 2007 da una paraparesi che ne ha bloccato l’utilizzo delle gambe, ha contattato il Tennis Giotto per valutare le possibilità di iniziare a praticare questa disciplina, e il circolo ha messo a sua disposizione una carrozzina in comodato d’uso gratuito per i primi mesi di allenamento guidati, dal maestro Giacomo Grazi.

Il tennista ha vissuto la soddisfazione di essere convocato nei primi raduni regionali, e di debuttare in un torneo a Livorno dove ha raggiunto una positiva semifinale nel tabellone di consolazione.

