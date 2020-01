Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio



Lite tra indiani, spunta un coltello

Tragedia sfiorata sabato, per una lite tra un gruppo di indiani residenti a Soci.

Un 49enne si è recato presso l’esercizio commerciale di alcuni compaesani per chiarire una questione relativa all’affitto di alcuni locali con un connazionale.

Immediatamente gli animi si riscaldavano, e il 49enne, dopo aver recuperato un coltello da cucina in un vicino negozio di alimentari, aggrediva il conterraneo ad un braccio, mentre successivamente venivano allertati il 112 e le forze dell’ordine.

Per Il 49enne una denuncia a piede libero per lesioni e minaccia aggravata.

Night club con clientela pregiudicata, chiuso

I Carabinieri della Compagnia di Cortona, ieri, dopo un’attività di indagine hanno ottenuto e notificato il decreto di sospensione della licenza al presidente del night club “Paradise Club 1.0”, di Foiano della Chiana.

Tutto è dovuto alla presenza, all’interno del locale, di persone con diversi precedenti di polizia.

Tali avventori, di origine sia italiana che non, vantavano precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, furti, danneggiamenti ed altri reati contro il patrimonio e la persona, tra cui lesioni e minacce.

Inoltre uno dei due soci del night spacciava cocaina all’interno del locale, ed è stato arrestato.

Lunedi tecnici Nuove Acque al lavoro ad Arezzo

Nuove Acque rende noto che lunedi è stato programmato un intervento di manutenzione nel comune di Arezzo, in via de Redi.

Tra le 9.00 e le 14.00, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in via de Redi e via San Francesco.

Al momento del ripristino della distribuzione idrica, si potrebbero verificare casi di torbidità.

Si ferma con Valdisieve la striscia vincente dell’Amen Scuola Basket Arezzo

Una seconda parte di gara negativa condanna gli amaranto alla sconfitta.

Valdisieve Basket-Amen Scuola Basket Arezzo 81-72.

Per la SBA una prestazione non sufficiente per violare un campo ostico come quello di Pontassieve, nel prossimo turno l’Amen sarà impegnata al Palasport Estra contro la Sibe Prato, la partita si giocherà eccezionalmente di Sabato alle 20.45.

Goleada degli amaranto (3-0) alla Pergolettese

Un risultato assolutamente importante per la classifica, tre punti che permettono al’Arezzo di riagganciarsi alla zona playoff.

Gori e Cutolo in gol nel primo tempo, Foglia nella ripresa.