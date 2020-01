Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Anziano in bici investito

Stamattina ad Arezzo, in prossimità del raccordo all’altezza del Centro Affari, un77enne in bici è stato investito da un auto.

L’uomo ha riportato un trauma alla testa e ad una gamba; sul posto l’automedica e l’ambulanza.

Subito l’anziano è stato trasportato a Careggi col Pegaso, in codice giallo.

Ladro arrestato due volte in 24 ore dalla Polizia di Stato

Piccolo record quello di R.A., un cittadino pakistano di 30 anni, che nell’arco di 24 ore è stato arrestato due volte, perché sorpreso a rubare capi di abbigliamento all’ OVS di Arezzo.

Ieri mattina, appena scarcerato per il furto commesso il giorno precedente, entrava nel superstore e rubava una sciarpa e un giaccone, a cui aveva staccato le placche antitaccheggio.

Il responsabile del negozio si è accorto del furto, ed è riuscito a fermare il ladro, poi arrestato dall’equipaggio della Volante aretina, nel frattempo sopraggiunta sul posto.

Durante il processo l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, e concesso il nulla osta per l’espulsione.

Doppia rapina a mano armata

Un doppio colpo studiato a tavolino, con grande precisione, da parte di tre rapinatori, nel Valdarno effettuato l’altro giorno.

Il primo è stato compiuto al Bar Sud-Est, a Terranuova, alle 19.15 quando i tre banditi, con cappucci e guanti, minacciando i titolari, hanno svaligiato la cassa, con un bottino di 500 euro.

Poi la fuga in auto con un complice a motore acceso.

Il secondo, dopo le 20 al Bar Il Bruco, a Loro Ciuffenna, dove mostrando un taglierino, si facevano consegnare la cassa di circa 500 euro, fuggendo con le stesse modalità del primo colpo.

I militari della compagnia di San Giovanni Valdarno stanno indagando, per risalire all’identità dei tre rapinatori.

Settimana di intensa attività a Saione per la Polizia

La settimana che sta per concludersi ha visto il personale della Questura di Arezzo impegnato nella prevenzione e repressione della microcriminalità, nelle zone nevralgiche della provincia, con servizi straordinari di controllo del territorio nei quartieri sensibili di Arezzo e Montevarchi.

Solo in questa settimana, la Questura ha proceduto a tre arresti in flagranza, (due per furto e uno per spaccio di sostanze stupefacenti) e con il Commissariato di Montevarchi, a oltre venti denunce a piede libero, per diversi reati contro la persona e il patrimonio.

Numerose le contestazioni di sanzioni amministrative, per il consumo di sostanze stupefacenti tra il territorio aretino e quello montevarchino.

Sparò in piazza, ora in carcere

I Carabinieri della Stazione di Levane hanno eseguito ieri una misura di custodia cautelare in carcere, traendo in arresto un pluripregiudicato disoccupato, che nell’agosto 2018 sparò dei colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio in pieno centro a Montevarchi.

La scorsa settimana, la compagna convivente dell’uomo era stata fermata e tratta in arresto, poiché trovata in possesso di mezzo chilo di cocaina.

Si è poi constatato come la donna avesse beneficiato dell’aiuto del compagno, nell’organizzazione del traffico della sostanza stupefacente, benché quest’ultimo fosse ristretto in regime di detenzione domiciliare.

Spacciava e malmenava la moglie , arrestato

I militari della Stazione di Montevarchi hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un pluripregiudicato di origine albanese, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, successivamente evaso.

L’uomo in passato colpevole del reato di spaccio di sostanze stupefacenti si era anche reso responsabile di minacce aggravate nei confronti della moglie convivente, verso la quale aveva puntato una pistola, poi rivelatasi arma giocattolo, immediatamente scoperta dai militari, allertati dalla donna.