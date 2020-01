Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Entra in palestra e si denuda davanti alle ragazzine

I Carabinieri della Stazione di Levane hanno denunciato per atti osceni un italiano quarantenne del Valdarno.

Mentre era in corso una lezione di pallavolo, nel palazzetto dello sport di Bucine, l’uomo si è introdotto all’interno e, approfittando dell’assenza dei genitori, non visto dall’istruttrice, si è calato i pantaloni e gli slip, mostrando i genitali.

Una volta scoperto, l’uomo si è rivestito immediatamente, tentando di allontanarsi.

I militari accorsi, dopo essere stati direttamente chiamati dai presenti, hanno provveduto a fermare l’uomo, denunciandolo anche per minacce a pubblico ufficiale.

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata

I militari della Compagnia di Sansepolcro, hanno denunciavano un operaio 57enne, disoccupato, di origine albanese e residente da anni nel biturgense.

L’uomo nei confronti della moglie 50enne, anch’essa albanese, ha avuto comportamenti vessatori, violenti ed aggressivi, con ingiurie, minacce, molestie, aggressioni verbali, in particolare a seguito della richiesta di separazione da parte della donna .

Vista la gravità delle azioni, è stato subito fermato.

Truffa, denunciata titolare di un’ agenzia viaggi

I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno denunciato una 68enne di origini salentine, residente nel maceratese, titolare di un’agenzia di viaggi di Civitanova Marche.

La truffatrice, dopo aver contratto un impegno di collaborazione con una donna residente in Valtiberina, per procacciare nuovi clienti, non le ha corrisposto le provvigioni pattuite e dovute.

Coronavirus, alle Aziende Sanitarie arrivano le indicazioni dal Ministero

La Asl Toscana sud est ha già inoltrato la puntuale comunicazione a tutti gli ospedali, agli ambulatori per viaggiatori, a tutti i medici di famiglia e pediatri affinché siano pronti, in ogni caso, a riconoscere la sintomatologia della polmonite da coronavirus, su persone che provengono dalla Cina e che presentino difficoltà respiratorie, tosse secca, febbre.

Tutte le strutture sono anche pronte alla sorveglianza su eventuali “contatti” segnalati dal Ministero.

De Robertis (Pd): “Contributi della Regione per le opere pubbliche”

Via libera dalla Regione alle disposizioni attuative per la concessione di contributi ai piccoli comuni della Toscana, previsti dalla legge di stabilità regionale per il 2020.

“Nella provincia di Arezzo – dice De Robertis – si tratta di una importante opportunità offerta ai comuni di Talla, Badia Tedalda, Sestino,Montemignaio, Caprese Michelangelo, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Castiglion Fibocchi, Lucignano e Marciano della Chiana”.

Arezzo, si spengono le luminarie e rimangono i problemi

Per Luciano Ralli, capogruppo Pd, centrali sono i temi sociali: fronteggiare la solitudine sopratutto, e con una nota stampa lancia una soluzione: “Ci sono azioni possibili. Ad esempio mettere in rete volontariato, Comune e Asl per creare risposte nuove e tempestive: un riferimento 24 ore su 24 capace di fare fronte all’emergenza e di creare le condizioni per risposte stabili.

Può essere studiata una possibilità di carattere marcatamente istituzionale”.

Rubavano vestiti all’Euronics di Montevarchi, arrestati

I poliziotti del Commissariato di Montevarchi hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria tre cittadini di origine peruviana, responsabili in concorso di una serie di furti, consumati, in date diverse, nelle Province di Arezzo, Siena e Lucca.

Nell’occasione i tre venivano trovati in possesso di una borsa schermata con foglio di alluminio e un magnete, per sbloccare le placche antitaccheggio, per “schermare” gli articoli rubati.

Giorno della Memoria, le celebrazioni ad Arezzo

Quest’anno la commemorazione del “Giorno della Memoria” avrà luogo ad Arezzo alle ore 10.15, presso il “Cimitero degli Ebrei” (parco Aldo Ducci), dove verrà depositata una corona di alloro.

Successivamente, alle ore 11.00, presso il Teatro Petrarca si svolgerà la cerimonia, organizzata dalla Prefettura, dal Comune e dalla Fondazione Guido D’Arezzo, cui prenderanno parte, tra gli altri, giovani provenienti dagli istituti superiori di Arezzo.

Saranno consegnate due medaglie d’onore alla memoria, e verrà presentato il libro curato dalla professoressa Luana Collacchioni, che ripercorre la vita di un cittadino aretino ricostruita grazie al diario e alla documentazione che la famiglia ha messo a disposizione.

L’Amen Scuola Basket Arezzo gioca in anticipo Sabato a Pontassieve

Sabato 25 Gennaio alle ore 18.30, arbitri Uldanck di Pisa e Mattiello di Pieve a Nievole, l’Amen Scuola Basket Arezzo sarà impegnata sul parquet della Palestra Balducci contro il Valdisieve.

Gli amaranto proveranno a sfruttare il momento positivo delle tre vittorie consecutive, in una sfida molto importante ai fini della classifica, in considerazione dei quattro punti di distacco dei fiorentini rispetto alla SBA.

