Weekend di fine gennaio cosa fare e dove andare

Teatro

Arezzo: Sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020 alle ore 21 al Teatro Petrarca di Arezzo, Scene da Faust.

Monte San Savino: Venerdì 24 gennaio 2020 alle 21.15 al Teatro Verdi di Monte San Savino, Una voglia de fegatello.

Arezzo: per 5 sabati fino all’8 febbraio, Teatro e gastronomia si uniscono nella rassegna “De gustibus”

Mostre

Arezzo: Sabato 25 e domenica 26 gennaio 2019 ad Arezzo Fiere e Congressi, 22° edizione di Arezzo Comics, Mostra del Disco e del Fumetto.

Arezzo: fino al 26 gennaio 2020 da Vieri Dischi ad Arezzo mostra: Flags/Araxi di Misa Moss

Arezzo: fino al 2 febbraio 2020 la Sala Pieve del Museo della Fraternita dei Laici di Piazza Grande, “Il colore della fantasia”, mostra di pittura di Giancarlo Montuschi

Arezzo: fino al 31 gennaio 2020, La civiltà contadina in mostra al San Donato (nella Hall)



Montevarchi: domenica 26 gennaio, il Mercatino da Forte dei Marmi, con i banchi del “Versilia style” in via Roma e piazza Varchi, pelletteria e borse, abbigliamento e accessori, maglieria in cachemire, biancheria per la casa, capi in pelle e pellicce.

Per il popolo della notte



Arezzo: Venerdì 24 gennaio 2020 dalle 21.30 al Class 125 di Arezzo, Indie-Pendence Day, Vogue Party.

Castiglion Fiorentino: Venerdì 24 gennaio 2020 dalle ore 23 al Velvet Underground di Castiglion Fiorentino, Justo Party.

Terranuova Bracciolini: Venerdì 24 gennaio 2020 dalle ore 23 al Wip Work in Progress di Terranuova Bracciolini, Deleted Soul in concerto e Sera & Aldvsh Djset.

Bettolle: Sabato 25 gennaio 2020 dalle ore 23 alla Discoteca La Vispa Teresa di Bettolle, Il Pagante Special Guest.