Arezzo: tutte le notizie di oggi

Scontro tra auto e furgone

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Bibbiena è intervenuta in località Ferrantina per un incidente stradale.

L’impatto ha coinvolto un auto ed furgone, alimentato a metano il mezzo è stato messo in sicurezza dai pompieri intervenuti.

Sul posto anche 118 e Carabinieri.

Approvato dal consiglio comunale l’atto di indirizzo di Carlettini (Fdi)

La giornata di ieri ha segnato un obiettivo fondamentale per la città di Arezzo, grazie all’approvazione dell’atto di indirizzo proposto dal capogruppo di Fratelli d’Italia Giovanna Carlettini.

La scelta politica ha visto il partito della Meloni proporre l’istituzione della figura del garante per i diritti delle persone disabili.

Un passo fondamentale in tal senso è l’inaugurazione di “Casa in Comune” che dà sostanza al progetto del “Dopo di noi”; l ‘obiettivo da raggiungere è fare in modo che le persone con disabilità siano messe in condizioni di autonomia, come sostenuto da alcuni politici della maggioranza aretina.

Confartigianato amplia i servizi in Valdarno

Inaugurato a Faella un nuovo servizio di patronato, che si svolgerà in un ambiente dedicato all’interno degli uffici già esistenti, e si aggiunge ai tradizionali servizi erogati alle imprese, come contabilità, buste paga, assistenza fiscale.

Metanizzazione di Civitella: Centria investe 665mila euro

Due gli interventi: Mugliano e il capoluogo.

Lavori e tempi verranno presentati nel corso di una conferenza stampa giovedì prossimo.

Prende forma la consulta comunale per la promozione delle pari opportunità

Istituita lo scorso 29 ottobre dal Consiglio Comunale, su proposta dell’assessore Tiziana Nisini, sta prendendo forma la consulta comunale per la promozione delle pari opportunità.

La delibera ha infatti previsto che ne facciano parte l’assessore comunale alle pari opportunità, il presidente della commissione provinciale pari opportunità, il dirigente comunale competente, le donne elette in Consiglio Comunale, un rappresentante per ciascun gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale, un rappresentante per ciascuno dei movimenti o associazioni locali che si candidano a partecipare all’organo consultivo a seguito di bando pubblico dal quale dovranno risultare specifiche conoscenze ed esperienze sulla tematica.

Il capogruppo Pd al Comune di Arezzo, Luciano Ralli su Ghinelli

Pesanti commenti sulla reticenza e sulle dichiarazioni del sindaco Ghinelli in merito alla vicenda Multiservizi, quelle del capogruppo Pd al Comune di Arezzo, Luciano Ralli, che sostanzialmente accusa e contesta il primo cittadino aretino.

“Oggi è lecito domandarsi quale sia la credibilità istituzionale della figura del Sindaco di Arezzo.; lo era prima del Consiglio comunale, lo è ancora di più dopo”.

Alga Atletica Arezzo, cinque podi al Meeting Nazionale di Ancona

Un oro, un argento, tre bronzi e tante belle prestazioni per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale di Ancona.

Settanta ragazzi e ragazze dell’Alga Atletica Arezzo sono rientrati tra i protagonisti del meeting, e hanno vissuto la trasferta ad Ancona come apertura della loro stagione agonistica, con bei piazzamenti.

Tra questi spiccano l’oro di Marco Rosadini nel salto triplo, l’argento di Lorenza De Silva e il bronzo di Emma Mazzeschi nei 60 piani, il bronzo della stessa De Silva nei 200 piani e il bronzo di Matilde Marcelli nel salto triplo.

