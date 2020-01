Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Guardia di Finanza sequestra prodotti contraffatti, imprenditore valdarnese nei guai

Dopo un sequestro di 600 pezzi di accessori per la moda taroccati, effettuato nel mese di marzo 2019 ulteriori 118 borse con il marchio Yves Saint Laurent contraffatto e destinate al mercato della moda sono state sequestrate dai finanzieri della compagnia di San Giovanni Valdarno.

Al termine dell’operazione un imprenditore valdarnese è stato denunciato all’autorità giudiziaria.



Marocchino ruba bicicletta con una borsa della spesa

Un cittadino marocchino, già pregiudicato, è stato arrestato domenica a Saione, in via Vittorio Veneto, dopo che si era impossessato di una bici fuori da un negozio.

Il furto, secondo le dichiarazione dell’uomo, è stato compiuto per prendere una borsa piena di cibo sul mezzo, poiché aveva bisogno di mangiare.

L’uomo è risultato essere pregiudicato, non regolare, seguito dal Sert e vive con una sessantenne aretina.

Condannato dal giudice, non è però soggetto ad alcuna misura cautelare.

Delegazione in visita all’ospedale pediatrico Meyer: donati oltre diecimila euro

Mattina speciale per gli amici del Sangria Party di Albergo, l’associazione che ormai da alcuni anni organizza eventi ad Arezzo e provincia con lo scopo di aiutare la Fondazione Meyer.

Sabato scorso una delegazione, insieme al sindaco di Civitella in Val di Chiana, Ginetta Menchetti e all’assessore Ivano Capacci, si è recata a Firenze nella sede dell’ospedale pediatrico.

L’occasione è stata quella per la consegna dell’assegno recante l’importo che il Sangria Party ha devoluto alla fondazione, la somma di 10.099 euro, che serviranno a sostenere l’attività della struttura.

Arezzo, De Robertis (Pd): la Regione per la sicurezza dei cittadini

Lucia De Robertis, vicepresidente del Consiglio regionale., descrive come “la Regione Toscana in questi anni ha sostenuto le comunità locali finanziando progetti per la videosorveglianza, la polizia di prossimità, il recupero delle aree marginali.

Ieri sono stati presentati anche gli ultimi finanziamenti erogati per la rigenerazione urbana, che vanno a 22 progetti presentati dai comuni, fra cui quello di Foiano della Chiana, che riceve un contributo di 14 mila euro”.

Gruppo di aretini dona un manichino per la rianimazione dei bambini

Una donazione collettiva che consente di mettere a disposizione della Pediatria di Arezzo un manichino per simulare le manovre di rianimazione pediatrica, dal costo di circa 8 mila euro.

I donatori sono: i genitori della piccola Emily Trombetti, affetta da una malattia rara; un gruppo di ferrovieri; il gruppo Fratres di Monte San Savino-Civitella in Val di Chiana; tutte le squadre di calcio di Prima Categoria girone E; il settore giovanile della S.S. Arezzo; Simona Benevieri (in ricordo della sorella Jessica), Gianluca Fragai e Lucia Giamboni, i cui figli Anna e Nico sono stati seguiti per un periodo dal reparto.

Alessandro Vannozzi torna a Porta Crucifera

Il giostratore Alessandro Vannozzi, dopo una brevissima parentesi a San Lorentino, torna a Porta Crucifera come allenatore insieme a Alessandro Barbagli.

Vincitore di 11 lance d’oro per Colcitrone, Vannozzi metterà la sua esperienza al servizio dei giostratori rossoverdi, con l’intento di far vincere la lancia d’oro al più presto.

Fallita la piattaforma di ecommerce CHL

Il 20 gennaio il tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento del gruppo italiano CHL, tra le prime piattaforme dello shopping online, e attiva nei settori delle telecomunicazioni, dell’information technology e della logistica dal 1993.

CHL detiene anche il 98% della società di telecomunicazioni Terra Spa, con sede ad Arezzo, e ha sedi e personale a Roma, Arezzo, Firenze e Milano, oltre a 1,2 milioni clienti in tutta Italia.

Il prossimo 14 maggio 2020 ci sarà l’adunanza per l’esame dello stato passivo, e la richiesta di credito di chi ne ha diritto.

Concerto per la terra del coro VisCantus diretto da Silvia Vajente

Un concerto per la terra, che ha stimolato un buon afflusso pubblico e una positiva raccolta fondi.

Lo scorso 26 dicembre, nella chiesa di San Michele, il coro VisCantus diretto da Silvia Vajente ha organizzato un concerto a offerta libera, con la partecipazione di Fabrizio Lepri e altri strumentisti aretini, a sostegno del progetto “Adotta un albero”.

L’incasso della serata è stato consegnato al Comune.

Una voglia de fegatello al Verdi con Il Giogo di Montagnano

Al Teatro Verdi di Monte San Savino si rinnova l’appuntamento con il teatro fuori stagione, eventi speciali a chilometro zero, ricchi di amore per il teatro e il divertimento.

Venerdì 24 gennaio protagonista della scena sarà “Il Giogo”, uno tra i gruppi teatrali più apprezzati del territorio.

la compagnia di Montagnano porterà in scena “Una voglia de fegatello”, con inizio alle ore 21:15.

La scrittrice Giulia Blasi ad Arezzo per parlare di femminismo

Un pomeriggio con la scrittrice Giulia Blasi, per parlare di femminismo e di eguaglianza.

Sabato 25 gennaio, l’Urban Creativity Lab ospiterà il primo appuntamento del 2020 della rassegna #InspiringPeople che, giunta alla terza edizione, è motivata dalla volontà di portare in città uomini e donne capaci di realizzare grandi progetti e di essere fonti di ispirazione per i sogni delle giovani generazioni.

L’incontro “A cosa ci serve il femminismo?”, è in programma alle 18.00 e sarà a ingresso libero.

