Arezzo: tutte le notizie di oggi

La polizia municipale ha festeggiato San Sebastiano

Celebrato il patrono della polizia municipale, San Sebastiano, con la messa in Pieve e a seguire il bilancio dell’attività 2019 in Consiglio Comunale, alla presenza delle autorità e dei piccoli alunni della scuola primaria Maria Consolatrice, che hanno dedicato una poesia e consegnato un cartellone, dove hanno disegnato le sue principali azioni.

Il 2019 è stato un anno di nuove assunzioni: l’organico della polizia municipale conta oggi 91 unità, rispetto alle 80 di cinque anni fa.

La compagnia del Polvarone trova casa

Il gruppo teatrale del Polvarone, che da più di dieci anni si cimenta con il teatro, avrà a disposizione 100 metri quadrati, corredati da un’area esterna in proprietà esclusiva di superficie equivalente, per riunirsi, provare gli spettacoli e svolgere le attività correlate a questa sua vocazione principale.

Il Polvarone utilizzerà l’affidamento in comodato gratuito, per una durata di sei anni,nel locale di proprietà comunale a Policiano, dove sorgeva l’ex centro di aggregazione sociale della frazione.

Scontro tra tir, feriti e perdita arance sulla carreggiata in Autosole

Blocco sull’autostrada A1 Milano-Napoli tra Arezzo e Valdarno, in direzione di Firenze, per un incidente avvenuto tra tre TIR, all’altezza del km 341.

Uno dei tre camion coinvolti ha disseminato il carico, consistente in cassette di arance, su entrambe le carreggiate.

Il bilancio è di due feriti, un 39enne di Frosinone portato dal Pegaso a Careggi, e un 36enne residente a Montevarchi portato ad Arezzo, entrambi con codice giallo.

Ruba in chiesa, arrestato

Arrestato a Sansepolcro domenica, un marocchino di 40 anni, che aveva trafugato un prezioso candeliere e le offerte dalla chiesa del Buon Gesù in via XX Settembre.

Alcuni passanti hanno visto lo straniero aggirarsi nei pressi della stazione ferroviaria con il candeliere, ed avvisate le forze dell’ordine, è stato bloccato mentre abbandonava la refurtiva vicino ai binari.

Per il ladro l’arresto e la successiva direttissima al tribunale di Arezzo.

Cinesi in manette per spaccio di droga

Arrestati due cinesi di 42 e 34 anni dalla Polizia stradale di Arezzo, perché trasportavano oltre duecento grammi di metanfetamina, droga sintetica denominata “shaboo”, i cui effetti possono essere letali.

Fermati lungo la A1, e mostratisi nervosi al controllo, si scopriva che uno dei due aveva nascosto l’involucro nel giubbotto, in uno spazio ricavato sull’imbottitura del cappuccio.

E’ così scattato l’arresto con il sequestro della pericolosa sostanza.

Scannagallo, Arezzo, Grosseto e Siena: cinquanta rievocazioni storiche a confronto

L’Archivio di Stato di Siena ha ospitato un’assemblea, promossa dal Comitato Storico Regionale, che ha rappresentato una prima occasione di incontro e di coordinamento tra tutte le realtà della Toscana del Sud.

Realtà impegnate nella valorizzazione del patrimonio identitario e culturale locale, attraverso l’organizzazione di eventi dedicati ai fatti del passato.

L’invito a partecipare è stato raccolto da oltre 80 rievocatori, oltre che da numerosi amministratori e rappresentanti istituzionali.

Sindaci Pd: “Roggi deve dimettersi da Presidente di Arezzo Casa”

I sindaci del PD in una nota stampa affermano come “E’ necessario ristabilire un clima di fiducia e di credibilità nel sistema istituzionale aretino.

Non entriamo nel merito specifico dei problemi del Comune di Arezzo ma, in qualità di Sindaci dei comuni soci di Arezzo Casa, siamo direttamente e in prima persona interessati alla piena chiarezza e alla piena trasparenza sul ruolo avuto dal Presidente della società, Lorenzo Roggi, nelle vicende Multiservizi che sono oggi oggetto di un’inchiesta giudiziaria”.

ACF: arriva la prima vittoria casalinga Arezzo-Jesina 3-2

Arrivano i primi tre punti per le ragazze dell’Arezzo Calcio Femminile che nella dodicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie C riescono a battere la Jesina grazie alle reti di Verdi, Gwiazdowska e Arzedi.

Nel finale Chiara Modesti prova a riaprire la gara su calcio di rigore, ma la formazione aretina riesce a resistere sino al triplice fischio.

La Union Rugby Arezzo piega per 23-18 l’Olbia Rugby 1982

Nel 10° turno del campionato nazionale di serie C, la società aretina è tornata a giocare in casa, nell’anticipo con l’Olbia Rugby 1982 e, al termine di un incontro particolarmente combattuto, è riuscita ad imporsi con il punteggio finale di 23-18, centrando il secondo successo casalingo consecutivo.

La Union Rugby Arezzo lavorerà ora in vista dell’ultima gara del girone di andata in programma domenica prossima, con un’ostica trasferta sul campo del Gispi Rugby Prato.

