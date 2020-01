Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Incidente in Via Fiorentina

I vigili del fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via di San Leo e Via Fiorentina.

Un ferito è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 per le cure del caso.

Sul posto anche la Polizia Municipale.

Incontro del Comitato per Arezzo Capitale della Cultura

Il Sindaco Alessandro Ghinelli è pienamente soddisfatto dell’esito del primo incontro del comitato promotore per Arezzo Capitale italiana della Cultura 2021.

Il comitato è composto da: Comune, Fondazione Arezzo InTour, Diocesi, Amministrazione Provinciale, Fraternita dei Laici, Biblioteca, Soprintendenza Beni Artistici e Paesaggio, Polo Museale della Toscana, Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Università di Siena, Provveditorato agli Studi, Rondine Cittadella della Pace, Scuola di Musica di Fiesole, Ubi Banca.

L’Arezzo a caccia di una vittoria esterna, trova la sconfitta

Il successo esterno manca agli amaranto dal maggio scorso.

Di Donato ha confermato il 4-4-2.

La Juventus, che in casa non vince da fine ottobre, si è affidata al 4-3-3.

Al 59′ è Zanimacchia che porta avanti la Juve.

Clemenza lavora il pallone sulla destra, rientra sul mancino e serve in area di rigore Zanimacchia; l’esterno bianconero controlla spalle alla porta, si gira in palleggio e col sinistro batte Pissardo!

Al 61.mo ed al 75.mo due grandi tiri di Cutolo, uno dei quali si stampa sulla traversa, ci riprova su punizione all’83.mo, ma la palla esce di un soffio.

Non bastano i 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro a raggiungere il pareggio, nonostante la pressione degli amaranto, La Juventus Under 23 supera l’Arezzo 1-0.

Grande giornata per l’Unione Podistica Policiano: vittorie di Mori, Annetti e Cenni, bene anche Graziani sui tremila

Giornata positiva per i colori della Unione Polisportiva Policiano con la vittoria di Lorenzo Mori all’autodromo del Mugello ha conquistato la vittoria assoluta salendo nel gradino più alto del podio.

Il giovane atleta della Polisportiva Policiano ha prevalso su circa 600 atleti conducendo una gara accorta vincendo nel finale con 8″ sul secondo classificato.

A Monteriggioni al Trail sulle Orme di Sigerico la Unione Polisportiva Policiano ha dominato la gara Maschile e femminile dei 19 km del percorso con la vittoria di Alessandro Annetti, e Genziana Cenni.

L’Amen Scuola Basket Arezzo ottiene la terza vittoria consecutiva

Terzo successo in fila per l’Amen Scuola Basket Arezzo che al Palasport Estra batte la seconda della classe Manetti Castelfiorentino per 87-72.

Una prestazione molto convincente per il quintetto aretino che ha condotto praticamente per tutto l’arco dei 40 minuti ed è riuscito anche a ribaltare la differenza canestri con gli avversari.

Giuseppe Senserini, quarto posto alla Transandes in Patagonia

Giuseppe Senserini chiude con il quarto posto la Transandes Challenge 2020, durissima corsa in cinque tappe nella Patagonia cilena.

Il corridore di mountain bike di Castiglion Fiorentino, atleta del team Errepi, è stato tra i migliori della categoria over 60, e nella classifica generale ha ottenuto il 115° posto.

In gara concorrenti di tutto il mondo, che si sono sfidati sui tracciati della manifestazione, nella regione dell’Araucania (Cile), in un contesto ambientale unico, tra vulcani, fiumi, laghi e una vegetazione particolare.

