Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ruba in una profumeria ad Arezzo, denunciato

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo hanno denunciato un uomo di origini rumene, classe 1991, per il furto di alcuni oggetti, rubati all’interno di una profumeria di Corso Italia.

Il furto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando un uomo si è introdotto nel negozio e ha trafugato alcuni profumi dagli scaffali, per un valore di alcune centinaia di euro, scappando e dileguandosi per le strade circostanti.

Dopo alcune ore di ricerca da parte dei Carabinieri, l’uomo, è stato individuato e denunciato.

Sant’Antonio Abate, domani la benedizione degli animali

Domani, ad Olmo, benedizione degli animali per la festa di Sant’Antonio Abate, nel piazzale della chiesa.

La celebrazione consisterà nella benedizione e la consegna delle medagliette con l’effige del santo, per coloro che porteranno animali, e sacchetti con mangimi.

Analogo rito anche a Monte San Savino, domani, in piazza di Monte, alle ore 11,30, con la benedizione degli animali, dei foraggi e degli attrezzi agricoli.

A San Giovanni Valdarno, sempre domani, la benedizione degli animali domestici e da cortile avverrà in Piazza Masaccio, che in ricordo del giorno di Sant’Antonio ricevono la benedizione dal parroco della Basilica di Maria SS Delle Grazie.

Campionato Nazionale di Freccette ad Arezzo

Ad Arezzo Fiere è in pieno svolgimento la Finale del Campionato Nazionale di Freccette elettroniche OPEN DART che si concluderà domani sera alle 18,30 con le premiazioni a squadre e Dart Master,

Seconda gara consecutiva al Palasport Estra per l’Amen Scuola Basket Arezzo

Domenica alle 18.15 gli amaranto attendono la seconda in classifica, il Solettificio Manetti Castelfiorentino.

ACF Arezzo: Domenica inizia il girone di ritorno

La sconfitta casalinga di domenica scorsa al fotofinish contro lo Spezia ha sancito il termine del girone d’andata del Campionato Nazionale di Serie C, Girone C dove, nelle undici partite affrontate, l’Arezzo Calcio Femminile ha raccolto dieci punti maturando la decima posizione in classifica.

Domenica 19 gennaio inizia, però, un nuovo percorso per la squadra amaranto che affronterà a Rigutino con fischio d’inizio ore 14.30 la Jesina per la dodicesima giornata del torneo, la prima di ritorno.

Juventus U.23 Arezzo si gioca domani alle 15,00

Arezzo ancora alla ricerca della prima vittoria esterna della stagione:

Paolo Lucci è la sorpresa della Africa Eco Race

Il pilota di Castiglion Fiorentino mette a segno la sua terza vittoria in questa gara.

Un risultato che lo conferma anche al terzo posto della classifica generale.

Ormai manca veramente poco a Dakar, situata a soli 250 Km più a sud.

Domani sarà solo la passerella sulla sponde del Lago Rosa, con soli 21 Km e 930 metri.

Il terzo gradino sul podio lo aspetta, a meno di spiacevoli inconvenienti.

