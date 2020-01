Weekend: mostre, serate e benedizione degli animali, cosa fare e dove andare

Arezzo: Venerdì 17 gennaio, Porta Santo Spirito celebra Sant’Antonio Abate.

Arezzo: sabato, il 18 gennaio alle ore 21 il Teatro Virginian ospita uno spettacolo intimo ed intenso che parla di paternità e disabilità, interpretato da Francesco Colella

Terranuova Bracciolini: Domenica 19 gennaio alle 17.00, all’Auditorium Le Fornaci Diffusioni KIDS a cura di KanterStrasse Teatro

Una domenica per famiglie all’Auditorium Le Fornaci con lo spettacolo “Il grande gioco” sul tema della diversità.

Uno spettacolo che vede in scena lo storico attore del Teatro Pirata Silvano Fiordelmondo insieme a Fabio Spadoni, attore con sindrome di Down, in una storia che commuove e diverte

Arezzo: Da sabato 11 gennaio, per 5 sabati fino all’8 febbraio, Teatro e gastronomia si uniscono nella rassegna “De gustibus”

Terre di Presepi fino al 19 gennaio 2020

Arezzo: fino al 26 gennaio 2020 da Vieri Dischi ad Arezzo mostra: Flags/Araxi di Misa Moss

Arezzo: fino al 19 gennaio 2020 la Sala Pieve del Museo della Fraternita dei Laici di Piazza Grande, “Il colore della fantasia”, mostra di pittura di Giancarlo Montuschi

Arezzo: fino al 31 gennaio 2020, La civiltà contadina in mostra al San Donato (nella Hall)

Poppi: fino al 19 gennaio 2020 alla galleria Sanlorenzo Arte. “Just blue.

A monochrome exhibition”, collettiva a cura di Silvia Rossi.

Sant’Antonio Abate: la benedizione degli animali dove?

Olmo: domenica 19 gennaio benedizione degli animali per la festa di Sant’Antonio Abate, nel piazzale della chiesa, benedizione degli animali e consegna delle medagliette con l’effige di Sant’Antonio Abate per coloro che porteranno animali, e sacchetti con mangimi.

Monte San Savino: domenica 19 gennaio, piazza di Monte ore 11,30 benedizione degli animali dei foraggi e degli attrezzi agricoli.

San Giovanni Valdarno: domenica 19 gennaio benedizione degli animali .

In Piazza Masaccio animali domestici e da cortile, che in ricordo del giorno di Sant’Antonio ricevono la benedizione dal parroco della Basilica di Maria SS Delle Grazie.

Per il popolo della notte

Castiglion Fiorentino: Sabato 18 gennaio al Velvet torna la serata 80′ voglia di bere con il meglio della musica e dello stile anni 80.

In Consolle Betto, Markignos e Niki.

Venerdì 17 alle 22 live di Pensieri

Arezzo: Venerdì 17 alle 22, Rock Heat, live di Pensieri, musica electronic punk, sul palco Roberto Bisaccioni voce e batteria, Nicola Ferri basso e tastiere e Gianluca Bennati chitarre. Ingresso libero.

Sabato 18 gennaio alle 22 al Rock Heat A Pezzi e la Malinconia della Luna a Mezzogiorno in concerto.

Arezzo: Venerdì 17 gennaio al Principe di via Newton dj Matriz e lo staff di Supreme Party saranno ospiti.

Sabato 18 al Class 125 di via Madonna del Prato arriva il Prom Winter Edition in collaborazione con gli studenti e i rappresentanti del Liceo Scientifico. In consolle Nicola Lucioli e Fam djs.

Cavriglia: Venerdì 17, a Officina Klee, Enzo Moretto in A Toys Orchestra in solo, Aliens Stole My Cat e a seguire Karna & Konte dj set.

Sabato 18 sempre a Officina Klee appuntamento con Tammuriata Trash party, special guest Nino Nero e i Very Neri.