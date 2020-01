Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Incidente sul lavoro ferito un 19enne a Lucignano

L’infortunio si è verificato, a Lucignano, poco prima delle 11,30, quando un giovane operaio edile, residente in paese, è caduto all’interno di un cantiere, da un’altezza di circa un metro e mezzo.

Il ragazzo è stato portato con il Pegaso a Siena, in codice giallo per trauma al bacino e alla colonna.

Sul posto oltre ai soccorsi, i carabinieri ed il Pisll (prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) della Asl Toscana Sud Est di Arezzo.

Bimbo aretino malformato, salvata la vita a Siena

Eseguito con successo un intervento complesso, effettuato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, che ha salvato la vita ad un bambino nato con gli organi addominali nel torace a causa di un’ernia diaframmatica.

Il delicato intervento è stato effettuato dall’équipe di Chirurgia pediatrica, diretta dal professor Mario Messina, in collaborazione con l’ospedale di Arezzo dove è nato il bimbo.

Dopo un ricovero in Terapia Intensiva Neonatale, il piccolo ha iniziato a mangiare e dopo qualche giorno è tornato a casa.

Auto fuori strada ad Anghiari

Finita fuori strada un auto ad Anghiari, sulla SP 43, questa mattina intorno alle ore 4,00.

Il bilancio è di un ferito, un 27enne del posto, che ha riportato vari traumi.

Sul posto i soccorsi, i Carabinieri e il Pegaso, che a causa della nebbia, non ha potuto trasportare il giovane fino a Siena, poi trasferito in ambulanza.

Nuovo regolamento mensa, Tanti soddisfatta

L’assessore Lucia Tanti si è dichiarata molto soddisfatta, con l’annuncio dell’incontro, previsto per il 29 gennaio, con 130 genitori, rappresentanti dei comitati mensa.

A questi, l’assessore presenterà la prima bozza del nuovo regolamento sulla materia, che è stato elaborato.

In calendario incontri con focus specifico sui menù, nel periodo tra febbraio e marzo, con i medici specialisti, dai dietisti ai pediatri, nel periodo primaverile, con le categorie economiche, sempre ad aprile, con esperti segnalati dalle famiglie, a maggio.

Tre migliori negozi al mondo, c’è Sugar

Sugar è stato scelto come uno dei tre migliori negozi al mondo del 2019.

A decretarlo la rivista super patinata Wear Global Magazine, rivista nel settore della moda e delle calzature tra le più rinomate.

La redazione, insieme ai propri lettori, ha incoronato i tre migliori negozi al mondo del 2019.

Insieme a Sugar hanno vinto anche il KM20 di Mosca e l’United Arrows di Tokyo, scelti tra oltre 159 negozi selezionati.

Riunito l’Osservatorio Provinciale per la Sicurezza Stradale

Nella giornata di ieri si è riunito in Prefettura l’Osservatorio per la Sicurezza Stradale e la Prevenzione dell’incidentalità.

Sono stati anche analizzati i fattori comportamentali scorretti, tra le prime cause responsabili dei sinistri, che nel primo semestre 2019 sono stati 473, con 621 feriti e 9 morti.

Polizia Locale, i sindacati di categoria protestano

Il 9 gennaio 2020 è stato siglato un “accordo quadro” tra il Ministero dell’Interno e l’ANCI sui servizi di Polizia Stradale e sulla viabilità urbana.

I sindacati di categoria della Polizia Locale CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL, DiCCAP-SULPM, sottolineano come, “nonostante le continue sollecitazioni, permangono le gravi limitazioni che la politica continua a dettare nei confronti degli enti locali, sia in tema di assunzioni, che nei fondi del salario accessorio, che continuano ad essere bloccati anche per gli enti più virtuosi”.

Attività ispettiva sui luoghi di lavoro: sanzionate due aziende

I Carabinieri della Stazione di Levane, di concerto con ispettori della Direzione Territoriale del Lavoro di Arezzo, hanno effettuato attività di controllo presso numerosi cantieri.

Sono stati denunciati in stato di libertà due liberi professionisti, rappresentanti di due ditte.

Il primo è stato denunciato poiché non aveva garantito la presenza di idonee vie di fuga per gli operai impiegati nell’area del cantiere, mentre il secondo perchè non ha esibito un piano di utilizzo e smontaggio dei ponteggi installati.

Ai trasgressori inoltre sono state comminate multe per quasi 3 mila euro.

Ruppe la mandibola ad un coetaneo, denunciato per lesioni

I Carabinieri della Stazione di Levane hanno deferito per lesioni personali un operaio italiano incensurato, il quale la notte del 26 dicembre, aveva avuto una colluttazione per futili motivi con un coetaneo.

La lite, ha portato la vittima a subire la frattura del lato destro della mandibola, con immediato trasporto al pronto soccorso più vicino.

I Carabinieri identificato l’aggressore, che si era dileguato, è stato rintracciato e denunciato.

Guasconi e Salvini presenti al taglio del nastro di Vicenzaoro January

Il Presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi e il Segretario Generale Giuseppe Salvini, hanno visitato oggi gli stand delle aziende orafe aretine che partecipano a Vicenzaoro January, presenziando anche alla cerimonia di inaugurazione ufficiale della manifestazione vicentina.

Arezzo è presente con oltre 230 aziende su un totale di 1.500 espositori, provenienti da 120 nazioni, distribuiti su 55.000 metri quadri di spazio espositivo.

M.T.B: Transandes, in Patagonia ancora un buon risultato per Senserini

Nella terza tappa della Transandes di ieri, che ha decimato i partecipanti con tantissimi ritiri, e in previsione delle prossime due che, saranno estreme.

Aldo Zanardi ( Torpado Südtirol International Pro Team e l’aretino Giuseppe Senserini (Cicli Errepi) conquistano entrambi il secondo posto di tappa, rimanendo rispettivamente al terzo e quarto posto di categoria nella classifica generale.