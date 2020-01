Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Polizia trova armi rubate dentro armadietto abbandonato

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Montevarchi hanno rinvenuto, in località Setona di Sopra – San Pancrazio nel Comune di Bucine, un armadietto abbandonato sul ciglio di una carrareccia sotto alcune sterpi.

L’armadietto blindato appariva palesemente forzato e con ancora i tasselli divelti.

All’interno i poliziotti hanno trovato 4 fucili da caccia, 2 Blocchetti di assegni in bianco, una Stella a tre punte in metallo, 1 coltello a serramanico, 1 canna di fucile e diverse cartucce sia a palla che a piombo spezzato.

Dagli accertamenti le armi da caccia risultano parte di un furto denunciato qualche giorno fa da un giovane valdarnese.

Le armi e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.

Un “diploma” in Mamma Peer, consegnati gli attestati

E’ stato consegnato a 19 aretine, a conclusione del percorso di formazione che permetterà loro di supportare le altre mamme durante il delicato momento del post parto e, soprattutto, nel periodo dell’allattamento.

Presenti anche in reparto due volte a settimana, all’incontro dedicato all’allattamento, oppure ogni giovedì mattina allo “Spazio mamma” del Consultorio di Arezzo dalle 9.30 alle 12, insieme alle ostetriche e alla psicologa.

L’associazione può essere contattata tramite l’indirizzo mail associazionelattedimamma@gmail.com; la pagina Facebook “Latte di Mamma Arezzo” e il profilo Instagram “lattedimammaarezzo”.

Pubblicato il Bando per la graduatoria di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Attivo il Bando Generale di Concorso per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP.

Gli utenti che hanno partecipato all’ultimo bando comunale, se interessati all’assegnazione, dovranno presentare la domanda per l’assegnazione in via ordinaria, partecipando al Bando di Concorso, che cancella le domande precedenti ad esso.

La mancata presentazione della domanda costituirà per il Comune motivo di rifiuto a rinnovare l’utilizzo temporaneo dell’alloggio alla scadenza stabilita.

Ricercato marchigiano arrestato in Casentino

I Carabinieri ieri hanno arrestato a Strada un 53 enne originario delle Marche, pluripregiudicato

per reati contro la persona, il patrimonio e relativi alle sostanze stupefacenti, sul conto del quale pendeva un mandato di cattura per espiare una pena di poco più di due anni.

La Polizia Municipale ha segnalato un’autovettura sospetta a Strada in Casentino, fin quando un uomo con alcune valigie, identificato come pregiudicato, è stato prontamente bloccato dai Carabinieri, ed è stato condotto presso il carcere di Arezzo.

Polizia Municipale, cercasi locale in affitto a Guido Monaco

Nuovo avviso pubblico per la ricerca di un immobile in piazza Guido Monaco, da destinare a presidio della polizia municipale, un progetto che nasce dall’esigenza di assicurare un punto di sorveglianza in centro e conseguenti condizioni di maggiore sicurezza.

Il locale dovrà avere accesso diretto sulla piazza, il contratto sarà di affitto.

Proposte entro le 13 di lunedì 10 febbraio.

Per consultare l’avviso pubblico contenente le caratteristiche dell’immobile e le modalità di presentazione delle proposte sul sito del comune a, ricerca immobile da destinare a presidio della Polizia Municipale

Tentato furto all’interno di un bar in pieno centro, arrestato

La polizia, ha proceduto all’arresto di P.M.G., di anni 41, nato in Romania, colto in flagranza di furto.

In orario di chiusura, forzando con delle cesoie la veranda esterna, si era introdotto in un bar, nei pressi di piazza della Repubblica.

Alla vista dei poliziotti, allertati da un cittadino, ha tentato la fuga e ne è nata una colluttazione, ma con l’aiuto dei colleghi del Posto di Polizia Ferroviaria, il malvivente è stato immobilizzato e arrestato.

L’uscita di Paolo Lepri dal Movimento 5 Stelle

In una nota, il consigliere comunale Paolo Lepri, commenta l’uscita dal Movimento 5 Stelle, “in quanto non condivido, da molto, la sua linea politica e il modo in cui viene promossa.

Lo stesso movimento, si configura oramai come un soggetto politico privo di organizzazione e di contatto “empatico” con le realtà di riferimento.

Il politico confluirà nel gruppo misto per continuare l’attività.

Luciano Ralli del PD su Ghinellii e l’inchiesta Coingas

Il capogruppo del PD aretino, in un commento, fa sapere come “La città chiede trasparenza sull’inchiesta Coingas.

La giustizia fa il suo corso, la politica il proprio.

La prima lavora giustamente in silenzio, la seconda doverosamente deve dare risposte.

In qualità di sindaco in carica, in qualità di candidato per un secondo mandato, in qualità di potenziale candidato a presidente della Regione, Alessandro Ghinelli ha il dovere di chiarire, sottolineo oggi, il senso politico delle sue frasi nella vicenda Coingas”.

Ghinelli: “In relazione alle indagini in corso da parte della Procura sulla “vicenda Coingas”



tengo a precisare che fin da quando nel luglio scorso il mio nome è stato associato dai media alle indagini in corso, ho sempre dichiarato e assicurato tramite i miei avvocati la disponibilità ad essere sentito nel caso ciò possa essere di utilità alle indagini.

Disponibilità che non ho mancato di esprimere anche pubblicamente in un mio intervento in Consiglio Comunale lo scorso 19 luglio.

Nella trasparenza e rispetto del ruolo che ha sempre ispirato la mia condotta, tengo a comunicare che questo pomeriggio i miei legali mi hanno informato di aver ricevuto da parte del gip l’avviso di richiesta di proroga del termine delle indagini, prima ed unica comunicazione ricevuta da parte dell’Autorità Giudiziaria dal luglio scorso.

Della qual cosa intendo doverosamente mettere a conoscenza i cittadini”.

Arezzo Calcio Femminile, pareggio contro Lo Spezia

Non riesce ripetere la vittoria di domenica scorsa l’Arezzo Calcio Femminile, che contro lo Spezia vede vanificare le proprie speranze di agguantare punti, al minuto 92.

A passare in vantaggio è stata per prima la squadra spezzina con Di Lupo, nella ripresa Gwiazdowska, con un bel gol, ha pareggiato.

Durante la fase finale, per cercare la vittoria, è Giuffra ad infrangere i sogni amaranto e a regalare i tre punti allo Spezia.

Sette medaglie per la Ginnastica Petrarca al torneo internazionale di Prato

La società aretina ha partecipato con le sue agoniste al Torneo Internazionale Etruria Prato

Le ginnaste petrarchine hanno archiviato l’evento con un bilancio particolarmente positivo, con due ori, un argento, quattro bronzi e altri bei risultati, che hanno fornito rassicuranti indicazioni in vista dei principali impegni del 2020.

Fabianelli primo in Europa e terzo al mondo nel Field Target

Gianni Fabianelli, aretino, è stato premiato dal Coni, con la medaglia d’argento al valore atletico, perché ha conquistato una medaglia al campionato del mondo nel Field Target, a Niegowonice, in Polonia.

Fabianelli nel 2018, si è classificato primo in Italia e in Europa, e terzo nel mondo, ed è stato anche stato nominato Commissario Tecnico della squadra nazionale, per curare la preparazione per Mondiali ed Europei.

Giuseppe Senserini, il castiglionese alla Transandes 2020

Giuseppe Senserini, atleta di mountan bike tesserato team cicli Errepi partecipa, per la prima volta, alla Transandes 2020, durissima gara a tappe, che si svolge in Patagonia.

Giuseppe si trova in Argentina già da qualche giorno, la gara a tappe prenderà il via il 14 gennaio per terminare sabato 18 gennaio.