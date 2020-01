Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio



Investito da auto ad Arezzo, anziano muore

E’ morto un’uomo di 86 anni investito ad Arezzo in via Buonconte da Montefeltro.

L’anziano è spirato al pronto soccorso.

Le condizioni erano subito apparse gravissime.

Quando i sanitari sono accorsi sul luogo del sinistro non era cosciente.

In volo verso il San Donato si era levato anche l’elicottero Pegaso della Regione, per il trasferimento dell’ottantenne in un centro specializzato. Purtroppo tutto inutile.

In via Buonconte da Montefeltro hanno eseguito i rilievi i militari dell’Arma.

