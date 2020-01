Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Trafitto e ucciso nel bus dalla sbarra partita da un furgone: condannato l’autista

Era il 23 dicembre del 2015, quando perse la vita, Luigi Ferri, che seduto nel bus fu trafitto dall’asta metallica dello sportello laterale di un furgone.

L’incidente a Traiana, incrociandosi i due mezzi improvvisamente si aprì il portellone del furgone, e un’asta schizzò fuori con violenza, entrando dentro il pullman.

Condannato ad un anno e 4 mesi il conduttore del mezzo.

Cinema Impero, nuovo blitz dei carabinieri per valutare le condizioni dell’immobile

Nuovo sopralluogo all’ex cinema teatro Impero di Montevarchi per valutare lo stato generale dell’immobile e in particolare della sua copertura.

I carabinieri forestali, vigili del fuoco, polizia locale e tecnici del Comune di Montevarchi si sono recati sul posto per eseguire accertamenti disposti dalla Procura di Arezzo.

Le verifiche sulla copertura sono stati eseguiti anche con l’utilizzo di un drone.

Le indagini iniziarono un anno fa con il sequestro dell’immobile a seguito del quale vennero contestati i reati di abbandono rifiuti pericolosi e omissione di lavori in edificio in rovina.

Decisione del TAR sul procuratore di Arezzo destituito dal Csm

La decisione sul caso del procuratore Roberto Rossi, destituito dal Csm, è attesa tra la fine gennaio e metà febbraio.

Il Tar del Lazio dovrà pronunciarsi sulla delibera del 24 ottobre 2019 con cui il Consiglio superiore della magistratura ha negato a Rossi il secondo mandato alla guida dell’ufficio.

Tra le motivazione la più rilevante sottolinea come Rossi avrebbe intaccato “almeno sotto il profilo dell’immagine” il requisito “dell’indipendenza da impropri condizionamenti” che deve essere proprio della magistratura.

Chimet, niente risarcimento da 2,5 milioni di euro

In merito alla vicenda della Chimet, è stato respinto in appello il ricorso delle parti civili contro Sergio Squarcialupi, titolare della fabbrica, che chiedevano un risarcimento da 2,5 milioni di euro.

Attraverso una nota, Chimet Spa rende noto che “con sentenza pubblicata il 7 gennaio 2020, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato le domande di risarcimento danni proposte da Alfredo Landucci e Daniele Scortecci nei confronti di Sergio Squarcialupi, in relazione ai fatti di cui al processo, per asseriti reati ambientali che ebbe avvio nel 2008”.

Le due rotatorie a Ponte a Chiani: terminati i lavori

Dopo la loro apertura al traffico, avvenuta i primi di agosto dello scorso anno, si sono conclusi i lavori alle due rotatorie a Ponte a Chiani che caratterizzano la nuova viabilità all’altezza della frazione lungo la strada provinciale 21 di Pescaiola.

Entrambe con un diametro di 57 metri, si trovano a 165 metri di distanza l’una dall’altra.

La prima è subito dopo il ponte sopra il canale della Chiana, e servirà come accesso a Chiani e come svincolo verso Indicatore e verso il raccordo.

La seconda immette sul raccordo stesso o consente di svoltare per la strada che conduce a San Giuliano.

Soddisfatto l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli che ha partecipato alla presentazione: “Finalmente l’intervento ha trovato una sua conclusione. Un investimento importante che favorirà un migliore scorrimento della circolazione e una maggiore sicurezza stradale in una zona strategica anche per la presenza di importanti insediamenti produttivi. Aggiungo che, come era avvenuto in passato grazie alla collaborazione tra Provincia e Comune che avevano realizzato le rotatorie all’altezza di Olmo, questo intervento migliora l’accesso e l’uscita dal lato ovest della città”.

Interventi post-alluvione, Ceccarelli polemico

Precisazione di Ceccarelli in merito della gestione politica sul post alluvione: “Se c’è qualcuno che tenta di fare campagna elettorale è proprio l’assessore Sacchetti.

Prende a pretesto una riunione tecnica tra il commissario per la gestione della calamità e le strutture regionali, che seguono le pratiche di ristoro dei danni provocati dall’alluvione e gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per imbastire una polemica sulla correttezza istituzionale”.

De Robertis (Pd): “Scienza solo fondamento della medicina per la salute dei cittadini

Lucia De Robertis, vicepresidente del Consiglio regionale, interviene sula vicenda sollevata dal PD cortonese nei giorni scorsi, relativamente al convegno di un fantomatico “guaritore”.

“Alla luce di quanto successo a Cortona, con l’ospitalità data dal comune di centrodestra ad un sedicente apprendista dei miracoli, che cura lo stress con l’allineamento spirituale, ho sentito il dovere di scrivere all’Assessore Saccardi, perché la Regione si faccia promotrice di un’iniziativa con ANCI Toscana, che coinvolga tutti i comuni a difesa della scienza, quale caposaldo della tutela costituzionale del diritto alla salute”.



Dichiarazione del Consigliere Provinciale Centrosinistraperarezzo Donato Caporali.

Catena di tamponamenti e traffico in tilt ad Arezzo: ennesima figuraccia Ghinelli-Chiassai nella gestione delle cosa pubblica.

Giornata nera per il traffico aretino: città bloccata a nord, con gravi disagi per i cittadini e i pendolari.

Il sistema nero-verde Lega che governa la Provincia e il Comune di Arezzo fallisce ancora nella gestione di situazioni più complesse dei soliti lavori di manutenzione ordinaria, e si dimostra incapace di risolvere l’emergenza dovuta all’apertura contemporanea di due cantieri in strade particolarmente trafficate.

Ai lavori nella località di Ceciliano infatti si sono aggiunti quelli di asfaltatura in via della Catona, regolati da un semaforo che ha creato code bibliche per l’intera giornata.

Il traffico ad Arezzo Nord è precipitato nel caos già questa mattina e così è rimasto per l’intera giornata di oggi, senza indicazioni efficaci x strade alternative alla rotonda di Ceciliano e con lunghe code che hanno coinvolto anche mezzi pesanti sullo stradone di Campoluci, Ponte alla Chiassa e Chiassa Superiore.

Il duo Ghinelli-Chiassai, sempre impegnato a dar la colpa ad altri è necessario che si assumano delle responsabilità e che si scusino nei confronti degli automobilisti coinvolti, con l’augurio che da lunedì la situazione sia più fluida e meglio gestita, possibilmente con la realizzazione di lavori in arterie stradali così importanti in orario notturno.

Nuove Acque, tecnici al lavoro nel comune di Arezzo il 13 gennaio martedì 14 gennaio a Terontola

Nuove Acque rende noto che, lunedì prossimo 13 gennaio, è stato programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica, nel comune di Arezzo.

Tra le 10.00 e le 17.00 sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in via San Lorentino e via della Palestra

Martedì prossimo 14 gennaio, è stato programmato un intervento di

manutenzione nel comune di Cortona, a Terontola.

Tra le 10.00 e le 13.00, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in località Terontola Alta, mentre nel resto dell’abitato si verificheranno fenomeni di torbidità. accompagnati da cali di pressione.

Tali fenomeni potranno protrarsi anche nella giornata successiva.

La Polizia di Stato ad “Arezzo Classic Motors”

Anche quest’anno la Polizia di Stato parteciperà ad “Arezzo Classic Motors”, la mostra-scambio di veicoli da collezione giunta alla sua ventiduesima edizione.

Che si svolgerà ad Arezzo fiere sabato e domenica.

Potranno essere ammirati veicoli che hanno fatto la storia della Polizia dagli anni ’50 sino agli anni ’80 del secolo scorso, rigorosamente con i colori d’istituto.

La Polizia di Stato, in occasione del 110^ anniversario dalla nascita del marchio “Alfa Romeo”, esporrà nel proprio stand, presso il padiglione 6, alcuni veicoli, rigorosamente Alfa, provenienti dal Museo delle Auto della Polizia di Roma, che hanno indossato la divisa della Polizia

ACF Arezzo, con lo Spezia si chiude il girone d’andata

Forte della vittoria maturata a Roma la scorsa settimana, contro il Grifone GialloVerde, torna in scena l’Arezzo Calcio Femminile, per la dodicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie C, ultimo turno del girone d’andata.

Domenica 12 gennaio a Rigutino, con fischio d’inizio alle 14.30, sarà lo Spezia il prossimo avversario delle ragazze amaranto che dovranno provare a sfatare il tabù casalingo, cercando di conquistare tre punti davanti al proprio pubblico.