Arezzo: tutte le notizie di oggi

Spara alle fototrappole in Casentino, denunciato

Nei giorni scorsi i Carabinieri forestali del Reparto “Parco delle Foreste casentinesi” hanno denunciato un casentinese di 42 anni, per aver danneggiato una delle fototrappole, che il parco utilizza per il monitoraggio della fauna selvatica.

L’uomo aveva sparato con un fucile da caccia al dispositivo, rendendolo inutilizzabile.

Raccolte le informazioni necessarie ad individuare l’uomo, gli e’ stato contestato il reato di danneggiamento, con il sequestro delle armi.

Coldiretti, preoccupazione per i dazi americani sul vino

Il 13 gennaio si concluderà la procedura di consultazione avviata dal Dipartimento del Commercio americano, sulla nuova black list allargata dei prodotti europei, sui quali Trump minaccia di estendere le tariffe e di aumentarle fino al 100% in valore.

La minaccia di Trump di imporre tasse aggiuntive fa tremare in particolare l’Italia del mondo del vino, che è il prodotto agroalimentare Made in Italy più esportato in Usa, con un aumento del 5% in valore nel 2019, dopo il record di 1,5 miliardi raggiunto l’anno precedente.

Per la sanità aretina priorità ai servizi del territorio

Ultimamente ad Arezzo i tamburi hanno rullato sul tema della sanità, con lo scambio di battute tra il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Ralli e l’assessore Tanti.

Oggetto: la costruzione di un nuovo ospedale, con botta e risposta tendenti a catturare il più possibile l’attenzione dell’opinione pubblica su di un argomento delicato e di forte impatto sulla vita dei cittadini come quello della salute.

Per Arezzo 2020 la priorità, in termini di investimento di risorse, è affrontare questa contraddizione e costruire una forte rete di servizi territoriali, che faccia sentire i cittadini e le famiglie tutelati per tutti gli aspetti della salute.

Chiude la storica Peruzzi spa

Chiude i battenti la Peruzzi spa, in questi giorni, per 50 anni storica azienda aretina dell’ingrosso di abbigliamento.

Si tratta di una liquidazione volontaria, concordata con i sindacati, che interessa 31 dipendenti tra impiegati e magazzinieri, che hanno accettato la risoluzione del contratto, nei modi e nei tempi programmati per ciascun addetto, da qui all’esaurimento della merce.

Parte ora la liquidazione, con la collocazione di tutti i beni della società, per chiudere tutte le posizioni aperte nei confronti di creditori e lavoratori.

La Fabianelli cerca nuovo personale

Fabianelli, azienda aretina leader nel settore della produzione della pasta, è in cerca di nuove figure da inserire nel proprio organico.

l profili attualmente richiesti da Andrea Fabianelli, presidente del pastificio, sono nella figura di dipendenti con capacità sempre più specifiche nell’ambito della gestione e della manutenzione delle macchine.

Quindi giovani specializzati, usciti da istituti tecnici con diplomi da periti elettrotecnici.

In A/1 beccati con 76 flaconi di profumi falsi

La Polizia Stradale di Arezzo ha intercettato sull’A/1 due napoletani, 27enni, già gravati da numerosi precedenti per falso, trovati in possesso di 76 flaconi di profumi contraffatti.

Fermati su di un auto a noleggio, nei pressi del casello, dalle valigie, trovate nel controllo a bordo, sono spuntate fuori confezioni delle più note e svariate griffe, riprodotte talmente bene da poter ingannare chiunque.

Tutti e due dovranno rispondere di ricettazione e possesso di oggetti con marchi falsi.

L’assessore Sacchetti su rischio idraulico territorio aretino

L’assessore all’ambiente e all’urbanistica, Marco Sacchetti non nasconde il proprio disappunto per la mancata comunicazione dell’incontro di ieri e aggiunge: “Evidentemente per Rossi e Ceccarelli è già cominciata la campagna elettorale, e non possono permettersi di condividere la scena con l’amministrazione comunale.

A me, nell’esclusivo interesse dei cittadini di Arezzo, preme invece sottolineare che il Comune non solo ha dato il proprio fattivo apporto per la gestione dell’emergenza a seguito degli eventi di luglio, ma ha anche contribuito a fornire alla stessa Regione, nei tempi concordati, una propria proposta di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico”.



Diagnosi e terapia nei pazienti con tumore, al San Donato, uno strumento rivoluzionario

Uno strumento fondamentale e rivoluzionario nella diagnosi e cura del paziente oncologico, che va a rafforzare le attività del Laboratorio di Analisi dell’ospedale di Arezzo.

E’ stato presentato questa mattina il Sequenziatore del DNA, donato dal Calcit con un investimento di 150 mila euro.

Il Sequenziatore serve a esplorare più in profondità l’assetto molecolare della malattia, migliorando la diagnosi e personalizzando la terapia del paziente in base alle sue caratteristiche.

Il Tennis Giotto in finale al Lemon Bowl con Lorenzo De Vizia

Il Tennis Giotto raggiunge una finale al Lemon Bowl con Lorenzo De Vizia.

Il tennista, nato nel 2008, è stato tra i grandi protagonisti dello storico torneo internazionale.

Testa di serie n.2, De Vizia ha giocato nell’Under 12, e ha vinto quattro incontri senza perdere nemmeno un set, meritando così l’accesso alla finalissima, dove si è arreso contro Antonio Marigliano dell’Atheneo Tennis Club di Napoli.

Officina Klee: musica e poesia con Giorgio Canali, Vincenzo Costantino e Paolo Rossi

Domani alle 21 e 30, alle Officine Klee di Cavriglia, Giorgio Canali porterà sul palco tutta la sua energia, prima di lui il valdarnese Frank Lowland.

Sabato 11, primo appuntamento con il “Cinaski Hotel”, format di Officina Klee, con Vincenzo Costantino, che introdurrà sempre nuovi ospiti, tra note e racconti questa volta con Paolo Rossi, che presenta “Storie di giorni dispari”.