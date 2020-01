Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Alluvione luglio 2019, oltre 31 milioni di euro il totale delle richieste

Ammonta complessivamente a oltre 31 milioni di euro il fabbisogno economico per riparare ai danni causati dalle forti piogge che il 27 e il 28 luglio del 2019 hanno colpito le province di Arezzo e Siena.

E’ quanto ha chiarito il commissario per la gestione del post evento e presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel corso di un incontro che ha tenuto oggi pomeriggio, presso il Genio civile di Arezzo.

Si tratta dei quasi due milioni di euro necessari al superamento dell’emergenza, e ai primi e più urgenti interventi, per i quali la Regione aveva stanziato ed utilizzato 550.000 euro.

La Regione acquisisce i 300 gioielli di “Oro d’autore”

Sono oltre 300 gioielli d’oro, pezzi unici, non riproducibili e non commerciabili.

Si tratta di “Oro d’autore”, la collezione che la Regione Toscana ha acquistato il 30 dicembre scorso da Arezzo Fiere, per un valore di poco superiore a 1,8 milioni di euro.

Uno dei principali intenti è quello di ampliare e valorizzare il Museo dell’oro, già attivo presso il Palazzo di Fraternita, quale simbolo di identità del distretto orafo aretino.

Annullata a Cortona la conferenza del guaritore Fabio Guido Pea

In programma per venerdì 10 gennaio al centro congressi di Sa nt’Agostino a Cortona, in seguito a vibrate polemiche che l’evento ha suscitato, è stato annullato dal sindaco Meoni.

Appellandosi come”guaritore spirituale”, organizzatore di corsi di formazione per nuovi guaritori, Pea si descrive anche come “apprendista in miracoli” e “risvegliatore di anime”.

L’amministrazione non ha ritenuto opportuno promuovere iniziative dal dubbio contenuto scientifico ed etico.

Portafoglio di un aretino trovato a Bologna, restituito

Ritrovato un portafoglio con 950 euro, documenti, carte di credito e bancomat, su uno dei banchi di un mercatino a Bologna.

La donna che lo ha ritrovato, una 43enne di Cosenza che con il marito, si è rivolta a una pattuglia della Polizia Locale, consegnando il portafogli con tutto il contenuto.

Rintracciato il proprietario, un 65enne di Arezzo, che ha chiesto di essere messo in contatto con la coppia per ringraziarla personalmente.

Bimbo abbandonato, tolta ai genitori la podestà sui figli

Sono accusati del reato di abbandono di minore, scritta nella prima relazione di servizio della polizia, i due genitori che hanno dimenticato il figlio di 4 mesi nell’androne di casa.

Entrambi i bimbi, tolti alla famiglia sono affidati provvisoriamente dalla procura minorile al reparto di pediatria, in attesa che il tribunale dei minori prenda una decisione definitiva.

I bambini, un neonato il primo, un anno e mezzo il secondo, saranno affidati all’ente locale di residenza.

Confartigianato, l’occupazione giovanile in crescita

Migliora l’occupazione giovanile, in particolare il contratto di apprendistato, che registra un trend particolarmente positivo.

Secondo l’ultimo studio di Confartigianato sui dati del mercato del lavoro, si evidenzia una riduzione di 2,8 punti del tasso di disoccupazione degli under 30, in particolare nel terzo trimestre 2019 il tasso di disoccupazione under 30 è sceso al 20,1%, un livello che non si registrava dalla fine del 2011.

A San Giovanni Valdarno la nuova casa della salute

Attiva per 10 ore al giorno, garantirà ai cittadini che vi si rivolgeranno una serie di servizi, da quello di segreteria per chiedere gli appuntamenti col proprio medico di base e per altre attività.

E se il medico di riferimento non fosse presente nella struttura, l’organizzazione prevede che i suoi pazienti in caso di urgenze si rivolgano ai medici presenti.

Operativi un infermiere e un collaboratore di studio, che permetterà di prenotare direttamente eventuali esami diagnostici, strumentali e visite specialistiche.

La Gymnaestrada petrarchina è “Gruppo di eccellenza nazionale”

La Gymnaestrada della Ginnastica Petrarca è stata premiata dal comitato regionale come

“Gruppo di eccellenza nazionale”.

Il riconoscimento è stato consegnato in occasione della riunione plenaria annuale delle società, che ha riunito a Firenze l’intero movimento ginnico della Toscana.

L’occasione è stata utile per tracciare un bilancio dell’ultima stagione, e per ricordare i migliori risultati raggiunti da squadre e atleti dei settori di ginnastica ritmica, ginnastica artistica e ginnastica per tutti.

Cerimonia di Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X al Duomo

La cerimonia, giunta alla 23° edizione, prenderà il via sabato, alle 18.00 con il ritrovo dei figuranti in piazza San Jacopo, dove si svolgeranno le esibizioni dei Musici della Giostra e degli Sbandieratori di Arezzo.

Alle 18.30, il corteo, composto da duecento figuranti sfilerà per le vie del centro storico di Arezzo per raggiungere la Cattedrale dove alle 19.00 si svolgerà la cerimonia di Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X, durante la quale i quartieri doneranno i ceri decorati, dall’artista senese Rita Rossella Ciani.

Come ogni anno ogni quartiere donerà una somma di denaro da devolvere al Caritas Baby Hospital, l’ospedale pediatrico di Betlemme.

Musica da camera con Oida, orchestra instabile di Arezzo

Domenica 12 gennaio alle 17,30, al Convitto Nazionale un concerto dedicato a Vivaldi, con due giovanissimi talenti aretini, la cantante mezzosoprano Elisabetta Ricci e la ballerina Caterina Stefanelli,

Interpreteranno tre cantate di Vivaldi intrecciando la voce con la danza, accompagnati al pianoforte dal M° Lorenzo Magi.

In cartellone anche brani strumentali, eseguiti dal giovane violoncellista Leonardo Voltan e dal pianista Mattia Amato.

Pupo opinionista al GF Vip

Il noto cantante aretino sarà, in compagnia di Wanda Nara, uno degli opinionisti del Grande fratello Vip, in onda su Canale 5 da stasera.

In merito sulla libertà di opinione e di critica, Pupo ha sottolineato come «Tutti tranquilli, tutto a posto, Signorini ha detto che possiamo fare e dire tutto quello che vogliamo, abbiamo carta bianca, su di noi nemmeno una nuvola».