Arezzo: tutte le notizie di oggi

Vigili del fuoco salvano cane incastrato nell’auto ribaltata

I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti nella zona di Antria, in località Gello, per estrarre un cane rimasto incastrato all’interno di una autovettura che si è ribaltata.

I vigili del fuoco sono riusciti a liberare l’animale e a metterlo in salvo.



Coppia dimentica neonato in un portone

Avevano dimenticato loro figlio, un neonato di quattro mesi, fuori del portone in via Po a Saione.

A ritrovarlo stanotte alle 2, alcuni ragazzi, che lo avevano immediatamente portato all’ospedale San Donato, dove è stato ricoverato in pediatria.

Il babbo è di origine argentina e ha circa 40 anni, lei ne ha 24, e hanno un altro figlio piccolo.

L’argentino, arrivato in ospedale dopo essere stato avvisato del ritrovamento, ha spiegato sostanzialmente che, rientrando in casa, si erano dimenticati l’ovetto con il bambino dentro.

Boncompagni confermato alla guida della CRT

Antonio Boncompagni è stato confermato, dal Consiglio d’Amministrazione, Direttore generale della CRT.

Il commento sulle modalità di lavoro del direttore confermano come “Le linee direttrici saranno quelle aperte e consolidate in questi anni. Fondamentali sono l’organizzazione e l’ulteriore qualificazione dei servizi, in un ambito sempre più vasto, in sintonia con la Direzione dell’Usl Toscana sud est”.

Teatro e gastronomia nella seconda edizione di “De gustibus”

La rassegna, promossa dalla Libera Accademia del Teatro e ospitata dal mercato coperto delle Logge del Grano, prenderà il via dasabato 11 gennaio e si svilupperà fino all’8 febbraio.

In cinque sabati verrà riproposta l’innovativa formula delle “degustazioni teatrali a

chilometro zero”.

Il sipario di ogni appuntamento si aprirà alle 18.00 e vedrà gruppi di attori aretini proporre spettacoli originali.

Flumina e il laboratorio sulle plastiche per gli studenti

Da gennaio nelle aule del comprensorio arriva AMICO CB2, il progetto di educazione ambientale proposto dal Consorzio 2 Alto Valdarno in collaborazione con l’Associazione Eta Beta Onlus.

Circa 1.000 gli studenti di elementari, medie e superiori.

50 le classi e quasi un centinaio i docenti coinvolti, negli oltre cento incontri in programma.

L’Amen Scuola Basket Arezzo ko nella Finale di Coppa Toscana

Al Palasport Estra passa la Cantini Lorano che si aggiudica il Trofeo Alfredo Piperno.

La due giorni delle Final Four si è chiusa con un doppio successo fiorentino sul campo, con Palagiaccio Firenze che si è aggiudicata il Trofeo Femminile .

Da domenica prossima si tornerà a parlare di campionato perché l’Amen chiuderà il girone di andata di C Gold ospitando Montale alle ore 18.15.

