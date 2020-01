Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio



Codice giallo per rischio ghiaccio nei fondovalle interni

Il tempo stabile, con l’alta pressione e il permanere di temperature rigide, renderanno possibili gelate notturne nei fondovalle più interni della Toscana.

Per questo, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità gialla per la notte tra il 5 e il 6 gennaio, con durata fino alle 9 di lunedì 6 gennaio

Le zone interessate della nostra provincia sono: Arezzo, Casentino e Valdarno superiore, Valtiberina e Valdichiana.

Saranno possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l’incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale.

Possibili anche localizzati problemi negli spostamenti e temporanei problemi alle reti di distribuzione di servizi.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Bando: concorso Arezzo Crowd Festival 2020

L ‘Arezzo Crowd Festival 2020 “BETHECHANGE” è un festival multidisciplinare che si svolgerà dal 4 al 7 giugno 2020 ad Arezzo, ideato dall’associazione culturale Officine Montecristo, per avvicinare i giovani al mondo del teatro e allo stesso tempo per valorizzare compagnie di professionisti emergenti.

Il Festival apre le porte ad artisti e compagnie teatrali Under 35, che verranno selezionati tramite un bando pubblico, il Young Theatre Contest, con la possibilità di essere ospitati durante la rassegna e di vincere un premio di produzione, assegnato da una giuria sia popolare che di esperti.

L’iscrizione online su arezzocrowdfestival.it entro il 20 gennaio.

Graziani e Cenni vincono la corsa Città di Cavriglia

Si è disputata a Cavriglia la prima edizione del Corsa podistica “Città di Cavriglia”, alla quale hanno preso parte quasi 200 atleti.

Nella gara competitiva l’atleta della Polisportiva Policiano, Emanuele Graziani ha dominato la gara imprimendo sin dall’inizio un ritmo molto sostenuto.

Nella gara femminile trionfo di Genziana Cenni, mentre nella categoria Veterani vittoria di Rosai.

Vittorie nella categoria argento di Covarelli e nella categoria Oro di Lombardi