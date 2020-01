Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Si perdono al Sasso di Simone, 4 escursionisti aiutati da carabinieri e Vigili del fuoco



Poco prima delle 16,00 di oggi , al 112 arriva la chiamata preoccupata di una ragazza 20enne che spiega all’operatore di essersi persa tra i boschi insieme a tre amici coetanei.

I giovani, tre ragazze ed un ragazzo, tutti romagnoli, inoltratisi tra i boschi seguendo un sentiero tracciato, poco dopo perdono l’orientamento.

L’operatore della centrale chiede alla ragazza di inviargli la posizione utilizzando whatsapp.

Così i Vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro, coadiuvati dall’elisoccorso Drago, intervengono nei pressi del Sasso Simone per recuperare i 4 escursionisti.

Nessuno dei ragazzi ha avuto bisogno di assistenza sanitaria.

Saldi invernali 2020, Confcommercio fa il bilancio delle prime ore di shopping

Alla fine della mattina di sabato 4 gennaio, il 65% dei negozianti ascoltati dalla Confcommercio ha dichiarato di essere in linea con le vendite dello scorso anno, il 3% di aver fatto un incasso leggermente superiore e il 32% di poco inferiore, almeno per queste prime ore.

“Da notare che i più puntano a sconti alti, dal 40 o 50% in su.

Dal sondaggio della Confcommercio, risulta che il 90% dei consumatori preferisce pagare con carta di credito o bancomat.



Ghinelli rilancia la proposta per Arezzo capitale della cultura 2021

Il sindaco Ghinelli annuncia: “poter candidare Arezzo a diventare Capitale della Cultura nel 2021, e vedersi riconosciuto dal Mibact il diritto di competere per questo titolo, rappresenta un punto di svolta decisivo per Arezzo che ormai, agli occhi del mondo, è una Città italiana a piena vocazione culturale.

Non era così prima del 2015, e non sarebbe stato così se non vi fosse stata la Fondazione ‘Guido d’Arezzo’, ed il lavoro scrupoloso e costante, che proprio la Fondazione ha predisposto per arrivare a questa candidatura”.

Mercoledì 8 gennaio il presidente Enrico Rossi a S. Giovanni Valdarno e Arezzo

Primo appuntamento a San Giovanni Valdarno, dove alle 11 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della nuova casa della Salute, che si trova all’interno del Centro socio sanitario di via 3 Novembre.

Il presidente si sposterà poi ad Arezzo, nel Palazzo della fraternità dei laici, dove alle ore 13 parteciperà alla conferenza stampa per presentare i termini dell’acquisizione da parte della Regione della collezione “Oro d’autore”.

Infine, nel primo pomeriggio, Rossi, presenterà alla stampa il piano degli interventi per la riduzione del rischio residuo individuati a seguito dell’alluvione del 27 e 28 luglio 2019.

Presentata da Ruscelli la squadra del nuovo PD aretino

Francesco Ruscelli ha presentato stamani la nuova Segreteria provinciale del Pd e il programma di lavoro, in vista delle tornate elettorali.

La nuova Segreteria provinciale Pd vede la presenza, oltre al Segretario Francesco Ruscelli e al vice segretario Matteo Bracciali (politiche del terzo settore), di Marco Meacci (coordinamento politico istituzionale), Marco Tocchi (organizzazione), Roberto Banchetti (green economy e governance locale), Ginetta Menchetti (enti locali e politiche della salute), Eleonora Ducci (politiche del lavoro, dello sport, giovanili e dell’integrazione), Camilla Moricca (istruzione), Barbara Croci (governo del territorio), Fabio Migliorati (politiche culturali), Lisa Bucchi (mobilità), Salvatore Montanaro (sicurezza e legalità), Vanessa Bigliazzi (politiche agricole alimentari, forestali e venatorie), Alessio Ferrabuoi (sviluppo economico). Membri di diritto: Silvano Materazzi (tesoriere) e Alessandra Nocciolini (responsabile donne democratiche).

Invitati permanenti: Alessandro Caneschi (Segretario Unione comunale Arezzo) e Carlo Pasqui (Segretario Provinciale Giovani Democratici).

Giuseppe Caso in testa alla classifica del Cavallino d’Oro

Cutolo, Foglia e Gori sono gli inseguitori per una sfida all’ultimo voto

Il Cavallino d’oro viene assegnato al termine della stagione a quel giocatore dell’Arezzo che avrà ottenuto la media voto più alta durante l’arco dell’intera stagione.

La classica vede in testa Caso con la media voto 6,65 al secondo posto Cutolo 6,59, in terza posizione Foglia 6,57, Gori 6,52 e in quinta posizione Belloni con la media voto di 6,32.