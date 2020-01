Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Ubriachi causano tre incidenti in Valtiberina

Un 25enne operaio di origini sarde, residente in Valtiberina sulla S.P. 43, nel comune di Anghiari, perde il controllo della vettura e si schianta contro un altra auto parcheggiata, cappottandosi e provocando ingenti danni ad entrambi i veicoli.

Sottoposto ad accertamento, è risultato positivo con valore alcolemico tre volte superiore al limite consentito.

Un 49enne imprenditore Fiorentino residente in Valtiberina, perde il controllo della sua

auto lungo Statale 73 “Senese Aretina”, finendo contro lo spartitraffico metallico, che separa le due corsie di marcia.

Il conducente è risultato positivo all’accertamento, con un valore tre volte superiore al limite.

Un 50enne operaio tifernate, ha perso il controllo delproprio veicolo, finendo contro la segnaletica stradale .

Il conducente è stato trovato positivo all’accertamento con valori superiori di addirittura 4 volte a limite.

Vigili Urbani, nuovo sciopero

Il Csa, il sindacato autonomo che raccoglie la maggioranza della polizia municipale, ha proclamato un’altra giornata di sciopero per domenica 12 gennaio.

Sono i mancati accordi con il Comune su questioni di salario, indennità e modalità di servizio, le cause delle agitazioni, che anche nel 2020 sembrano non cessare.

Saldi 2020 al via in provincia di Arezzo

Partono sabato 4 gennaio ufficialmente i saldi invernali, che riguarderanno sopratutto il comparto moda e abbigliamento.

Secondo le stime di Confcommercio, gli aretini spenderanno mediamente 160 euro pro capite, con 6 famiglie su 10 che approfitteranno degli sconti per fare acquisti.

Saranno le donne tra i 30 e i 55 anni la fascia più numerosa a fare acquisti nel periodo dei saldi, sempre secondo i dati di Confcommercio.

Due fermati per possesso di droga

Sono stati segnalati alla Prefettura di Arezzo, in qualità di assuntori di di sostanze stupefacenti, un 21enne studente tifernate, trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina e un imprenditore di 48 anni del perugino, al quale i Carabinieri hanno sequestrato 50 grammi di hashish.

Donna tenta il suicidio, salvata dalla Volante

Nel pomeriggio del 1 gennaio, si è verificato un tentativo di suicidio da parte di una donna, risoluta a lanciarsi nel vuoto da una finestra.

L’intervento tempestivo della pattuglia volante ha evitato la tragedia, sfiorata letteralmente per un pelo.

La donna, tratta in salvo dagli agenti della Questura, è stata poi affidata alle cure mediche dei sanitari intervenuti.

Bagnoro, partono i lavori di rifacimento di due ponti sul torrente Valtina

Partono i lavori di rifacimento di due ponti, in località Bagnoro-Menarenza.

Dalle ore 8.30 di martedì 7 gennaio e fino al termine degli interventi, previsto per le ore 19 di venerdì 21 febbraio, è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale nella strada comunale del Bagnoro in località Bagnoro La Chiesa.

La tratta interessata è quella che conduce al ponte sul torrente Valtina e che va dall’intersezione con la strada comunale della Sella alla pieve Sant’Eugenia.

Monica Calamai alla guida della Rete Ospedaliera

E’ stata scelta, come da Regolamento aziendale, tra i direttori di presidio della Sud Est.

Monica Calamai, Direttora dell’ospedale di Grosseto; la delibera firmata dal Direttore generale Antonio D’Urso il 24 dicembre affida in via definitiva questo importante incarico tenuto fino a giugno dalla Dott.ssa Daniela Matarrese, a cui va il ringraziamento di tutta l’Azienda per l’ottimo lavoro svolto.

Arezzo Calcio femminile, si riparte per il 2020

Il pareggio conquistato in terra Pistoiese ha chiuso il 2019 dell’Arezzo Calcio Femminile.

La squadra ha avuto tre settimane di tempo per potersi concentrare, e per preparare la prima sfida del nuovo anno.

Domenica 5 dicembre le ragazze amaranto affronteranno interra romana il Grifone Gialloverde, per la decima giornata del Campionato Nazionale di Serie C, penultima gara del girone d’andata.

Sabato e Domenica la Coppa Toscana di basket

Le semifinali in programma al palasport Estra, vedranno affrontarsi alle 17 Cantini Lorano Firenze e Spezia Basket Club, mentre alle 21 sarà il turno dell’Amen Scuola Basket Arezzo contro la vice capolista del campionato di Serie C, Gold Acea Virtus Siena.

Nel femminile, prima semifinale alle ore 15 tra Palagiaccio Firenze e Castellani Pontedera, mentre alle 19 Le Mura Spring Lucca sfideranno la Named San Giovani Valdarno.

Domenica 5 Gennaio alle ore 16, finale femminile ed a seguire alle 18 quella maschile.

in aggiornamento