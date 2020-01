Weekend, Epifania 2020: dove andare e cosa fare per il Ponte della Befana

Arezzo: sabato 4 e domenica 5 gennaio, come consuetudine, ogni primo fine settimana del mese ritorna la Fiera Antiquaria.

Arezzo: domenica 5 gennaio, alle 15.30 e alle 17.00, andrà in scena lo spettacolo “Da dove viene la Befana?” Casa Museo Ivan Bruschi in Corso Italia 14 .

Subbiano: domenica 5 Gennaio 2020 5° Trail dell’Epifania Trail Cup 2020 Trail competitivo di Km 13.

Partenza ore: 09,30 presso nuova Chiesa di San Giovanni

Info: Remigio 338.9064598 – Paolo 333.4675347 – Nicola 340.5503505 –

subbianomarathon.blogspot.it

• Arriva la Befana a Subbiano domenica 5 gennaio a partire dalle ore 17.30 presso il centro festiero – Subbiano si svolgerà la manifestazione con la consegna delle calze per tutti i bambini, intrattenimenti gonfiabili, giochi e spettacolo di magia.



Arezzo: Lunedi 6 gennaio la Befana arriverà puntuale anche quest’anno al Palasport Le Caselle .

Monte San Savino: Lunedi 6 gennaio nel centro storico di Monte San Savino dalle ore 16. La Misericordia organizza l’arrivo della Befana che porterà allegria e calze per tutti.

Ciggiano: Lunedi 6 gennaio, presso la Sala del Circolo di Filarmonica dalle 16:00 alle 17:00, Tombola con ricchi premi dalle 15:00.

Terranuova Bracciolini: Lunedi 6 gennaio arriva la Befana alle ore 9,30 sarà celebrata la Santa Messa e a seguire vendita di dolci tipici dell’Epifania.

Dalle ore 14,00 apertura festeggiamenti con giochi in piazza, animazione, giri in carrozza, laboratorio di strada per bambini e genitori per la creazione di giocattoli e pupazzi; durante la festa, arriverà la Befana che distribuirà la calza ai bambini presenti. Durante la manifestazione saranno presenti in piazza stand gastronomici con salsicce alla brace, polenta con funghi, caldarroste, migliaccio, poltenta dolce, dolci tipici e vin brulè.

Policiano: Lunedi 6 gennaio, Befana campestre dalle 13,00 alle 18,00

Terre di Presepi fino al 19 gennaio 2020

Arezzo: fino al 19 gennaio 2020 la Sala Pieve del Museo della Fraternita dei Laici di Piazza Grande, “Il colore della fantasia”, mostra di pittura di Giancarlo Montuschi



Arezzo: fino al 12 gennaio 2020, Rousseau, Severini, Savinio e Magritte a Casa Bruschi.

Arezzo: fino al 7 gennaio 2020 da Vieri Dischi ad Arezzo mostra: Flags/Araxi di Misa Moss.

Arezzo: fino al 31 gennaio 2020, La civiltà contadina in mostra al San Donato (nella Hall)

Poppi: fino al 7 gennaio “Resistenza artistica”, cinque artisti in mostra al castello di Poppi.

Poppi: fino al 19 gennaio 2020 alla galleria Sanlorenzo Arte. “Just blue.

A monochrome exhibition”, collettiva a cura di Silvia Rossi

Castiglion Fiorentino: fino gennaio 2020 al Museo Civico Archeologico “Mutazione”, mostra di pittura di Mariangela Baldi.

Sagre fiere e mercatini

Arezzo: fino al 6 gennaio, i Mercatini di Natale

www.mercatodinatalearezzo.it

Sansepolcro: fino al 6 gennaio Natale a Sansepolcro

Anghiari: fino al 6 gennaio, tutte le domeniche prima di Natale in Piazza Baldaccio si terranno i mercatini enogastronomici.