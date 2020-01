Tutte le notizie di oggi: 2 gennaio 2020

Ascolta l’audio



Rimborsi al Fir: 5 mila domande dai risparmiatori azzerati Bpel

Alla data del 17 dicembre scorso, sono 5.425 le richieste di rimborso, inviate da obbligazionisti subordinati e azionisti azzerati di Banca Etruria al Fondo indennizzo risparmiatori.

Il dato globale di tutte le domande alle banche interessate dal provvedimento sono 28.086, e 19.873 quelle in completamento.

In queste ultime settimane la media delle richieste è stimata tra le 2 e le 3 mila.

Nuova caserma dei vigili urbani: il Tar respinge i ricorsi

Il Tar respinge sul merito il ricorso della ditta Subissati SRL insieme a Cat Impianti e Ubi Leasing, battuta nell’appalto.

Il Comune procederà con l’allestimento della nuova sede in via Filzi.

Sarà di 5 milioni di euro la spesa prevista, con la ditta Seli Manutenzioni Generali SRL a procedere coi lavori, con le mandanti Braccianti Edilizia e Icrea Banca Impresa.

Fiera Antiquaria: ultimi giorni per visitare la mostra Incanti a Casa Bruschi

La Fondazione Bruschi, in occasione della prima edizione del 2020 della Fiera Antiquaria, appronta un ingresso ridotto per la mostra Incanti, episodi della pittura europea al tempo delle avanguardie.

In mostra opere di Henri Rousseau il Doganiere, Gino Severini, René Magritte e Alberto Savinio, che resterà allestita nelle sale espositive della Casa Museo Bruschi, solo fino al 12 gennaio.

“Bianche Presenze” a San Giovanni Valdarno

Sabato 4 gennaio arrivano le Bianche Presenze dell’Accademia Creativa, con trampolieri e giocolieri per le strade e le piazze del centro storico di San Giovanni Valdarno.

Dalle ore 16.30, lo spettacolo itinerante farà sognare grandi e piccini, grazie alla magia dei personaggi vestiti di bianco, con giocoleria e spettacoli di fuoco.

L’evento è realizzato con la regia di Confcommercio e il sostegno di molti sponsor locali.

Personale scolastico: ecco le scadenze per richiedere la pensione

Il personale scolastico prossimo alla pensione, avrà tempo fino a venerdì 10 gennaio per presentare la domanda di cessazione del servizio.

Il termine ultimo era stato inizialmente fissato per il 30 dicembre, ma il Ministero dell’Istruzione ha prorogato di qualche giorno questa scadenza.

A ricordare l’appuntamento è il Patronato Acli di Arezzo, che sarà a disposizione per l’inoltro delle dimissioni on-line e per la presentazione della domanda di pensione, offrendo ai cittadini un servizio gratuito.

“Mutazione” di Mariangela Baldi è stata prorogata fino al 19 gennaio

La personale di pittura “Mutazione” di Mariangela Baldi, inaugurata lo scorso 1° dicembre nel Museo Civico Archeologico a Castiglion Fiorentino, è stata prorogata fino al 19 gennaio 2020.

L’evento espositivo, patrocinato dal Comune, sarà visitabile dal giovedì alla domenica negli orari 10-12.30 e 15.30-18.

Podismo: Kibet e Pucci vincono il Capodanno di Corsa

Oltre 300 atleti , tra competitivi e non, hanno preso parte alla prima corsa dell’anno 2020, la 44.ma edizione del Capodanno di Corsa, seconda prova del Grand Prix gara podistica di km 13,500 che ha vinto il keniano Kibet.

Primo degli italiani Nicolò Cappellacci arrivato 6°.

Nella gara femminile vittoria di Ambra Pucci che al fotofinish batte Alice Franceschini.

