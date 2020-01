Tutte le notizie di oggi 1° gennaio 2020

Ascolta l’audio

Tommaso e Chloe, prima e ultima nascita dell’anno

Il primo nato nel 2020 è Tommaso, che ha visto la luce alle 6 e 13, con un parto spontaneo effettuato all’ospedale San Donato.

Mentre l’ultima nata del 2019 è Chloe, con la mamma di origine romena, che l’ha partorita alle 10.42 della serata del 31 dicembre, con taglio cesareo.

Con lei nell’anno appena trascorso, i nati nell’ospedale aretino sono stati 1441.

L’ultimo nato del 2019 in Valdarno

Si chiama Samuele, ed è nato ieri mattina alle 9 e 14, essendo così l’ultimo nato in Valdarno nel 2019.

Con lui sono 483 i nati nella vallata per l’anno appena concluso.

Atti vandalici in via della Palestra

Gomme tagliate, macchine rigate e altri atti vandalici hanno funestato la notte di Capodanno ad Arezzo.

In via della Palestra, in zona San Clemente, agendo col favore del buio, gli ignoti hanno preso di mira alcune auto parcheggiate, danneggiandole indisturbati.

Sul posto gli agenti della Polizia hanno effettuato controlli, per cercare di risalire ai colpevoli.

Quando i botti salvano la vita a un cane

Brutta sorpresa questa mattina per la proprietaria di Marilyn, una femmina di pastore tedesco, che uscendo nel giardino dalla propria abitazione, in via Buonamici in zona Marchionna, vede il cane dirigersi verso una poltiglia ammucchiata.

Fortunatamente l’intuito di richiamare l’animale verso di sé, permetteva di scoprire che si trattava di una polpetta avvelenata.

A causa dei botti di Capodanno, la padrona l’aveva lasciata dormire in casa anzichè nella cuccia e questo le ha salvato la vita.

Bilancio della notte di Capodanno, risse, ubriachi e ricoveri

Notte movimentata ad Arezzo, con il ricovero per stato di ebbrezza per 7 persone, tra cui un 15 enne.

Inoltre in piazza San Francesco, rissa con aggressione tra due 23 enni, che hanno poi rifiutato il soccorso presso l’ospedale San Donato.

Ferita una giovane ad Arezzo per lo scoppio di un petardo, in pieno centro città.

In provincia invece, intorno alle 23, una rissa in via Togliatti a Levane, ha visto coinvolti 4 uomini, una donna ed un bambino.

La donna ed il bambino sono stati portati in codice Giallo alla Gruccia.

Fine anno movimentato per due escursionisti nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Il Soccorso Alpino Toscano è dovuto intervenire in località Poggio Scali, nel pomeriggio di ieri verso le 17, per recuperare due persone in difficoltà sul sentiero di crinale 00 del Cai.

Sul posto è intervenuta una squadra, che ha raggiunto i due escursionisti, rimasti bloccati a causa di un infortunio ad una gamba di uno dei due.

Nessuna conseguenza grave, a parte lo spavento, per le persone coinvolte.

