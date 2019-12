Capodanno 2020 ad Arezzo e provincia

Arezzo: La serata in piazza Grande avrà inizio alle 20 con Dj set a cura delle crew di musicisti di Arezzo e provincia, tra i quali Elia Perrone di Klang Club con il suo progetto “Spumante”.

Alle 22.30 sarà la volta dell’esibizione dei The Shakers, una band live di livello nazionale, di genere rockabilly e rock’n’roll. Non solo musica in piazza ma anche laboratori di animazione per bambini dalle 21.30 a mezzanotte e mezzo all’interno del Palazzo della Fraternità dei Laici.

Allo scoccare della mezzanotte brindisi accompagnato dalla musica e dallo show del maestro Enzo Scartoni, con panettone e spumante.

Infine, a chiudere la serata, Frankie Hi Nrg.

A seguire Ivrea Tronic Dj set.

L’ingresso in piazza sarà consentito esclusivamente da via Vasari e sarà vietato introdurre vetro, botti e petardi. Gli spettacoli avranno termine alle ore 2.

L’ingresso è gratuito a tutti gli eventi

Arezzo: mercoledì 1° gennaio alle ore 18 Al Teatro Petrarca, Concerto di Capodanno, Oida Orchestra instabile di Arezzo, orchestra di 37 elementi diretta dal Maestro Pasquale Valerio con il pianoforte solista di Giuseppe Bruno.

(ingresso libero – prenotazione obbligatoria – info 0575 356203)

Cortona: 1° gennaio Palazzo Casali 12ª edizione, della Colazione al Museo 2020 L’Uovo di Capodanno.tel. 0575637235

Non ci saranno però solo i panettoni, mercoledì 1 gennaio al MAEC di Cortona: come ogni anno saranno presenti oltre 40 operatori dell’enogastronomia, tra cui l’Associazione Cuochi Arezzo, e ospiti dalla Valdichiana aretina e senese che promuoveranno le eccellenze del territorio.

Ma protagonista dell’edizione 2020 sarà l’uovo, quale alimento base della cucina e della pasticceria.

Fino al 6 gennaio sarà dunque esposta a Cortona una selezione delle 500 uova “pinte” nei modi più svariati.

Di altissimo livello anche la musica dal vivo che riecheggerà nelle sale del museo, oscillando tra il jazz e il pop: a esibirsi sarà il gruppo “Afterchristmasquartet” composto da grandi nomi del panorama musicale quali Maurizio Marrani (pianoforte), Anna Rossi (voce), Giulio Angori (basso) e Claudio Cuseri (batteria)

San Giovanni Vadarno: 1° gennaio “Capodanno di Corsa”

a partenza è fissata per le ore 10,30 da Piazza Cavour. E’ possibile iscriversi alla gara competitiva (km 13,400) o alla gara non competitiva (km 5,300).

Al termine della gara, sotto il Loggiato di Palazzo d’Arnolfo saranno premiati i primi 6 uomini e le prime 5 donne. Gli altri partecipanti saranno premiati all’interno della Sala della Musica.

Alla gara sono abbinati il Trofeo Avis Donatori di Sangue Valdarno e il Trofeo Avvocato Alfredo Merlini.