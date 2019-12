Natale e Santo Stefano, cosa fare, dove andare

Arezzo: 25 – 26 dicembre Mercatino di Natale, Villaggio tirolese, pranzi e cene nella Baita

Arezzo: Quartiere di Porta Sant’Andrea, nella sede di via delle Gagliarde.

Giovedì 26 dicembre, “Tombolone di Natale”.

Premi in natura fino al “tombolone” che vede come primo premio un buono acquisto di 200 euro

Arezzo: il Quartiere di Porta Santo Spirito organizza le tombole natalizie che si svolgeranno nei giorni 25, 26 e 28 dicembre e nei giorni 1 e 5 gennaio 2020.

Le tombole si terranno nella sala dei Bastioni in via Niccolò Aretino 4.“

Premi in natura fino al “tombolone” che vede come primo premio un buono acquisto di 200 euro.

Cortona: itinerari natalizi per le strade di Cortona tutta la giornata del 25 e 26 dicembre

Zampognari e artigiani in piazza della Repubblica il 25 dicembre dalle 17,00 alle 19,30

Pratovecchio-Stia: Giovedì 26 dicembre il tradizionale concerto in occasione del quale sarà ricordata l’Accademia Degli Antei nel 300° anniversario della fondazione

È in programma giovedì 26 dicembre (ore 21.00) presso il Teatro Comunale degli Antei il tradizionale Concerto di Santo Stefano della Filarmonica “Enea Brizzi”, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pratovecchio Stia.

Diretto il Maestro Leonardo Rossi, il concerto ha in programma musiche di L.Rossi, C. Saint Seans, E. Grieg, L. van Beethoven, R. Wagner e G. Verdi e vedrà la partecipazione del coro di bambini diretto da Francesca Maestrini.

In occasione del concerto sarà ricordata l’Accademia Degli Antei nel 300° anniversario della fondazione, con letture di Massimo Martini e l’omaggio ai presenti di una cartolina celebrativa.

Terranuova Bracciolini

“The Bra – il reggipetto” insolita e curiosa commedia del regista tedesco Veit Helmer la proiezione che, giovedì 26 dicembre alle 21.30, chiuderà gli appuntamenti di dicembre di Cinema 9 e ½ .

L’evento, in programma presso l’Auditorium Le Fornaci (via Vittorio Veneto 17, AR) è a cura dell’associazione Macma (ingresso intero 5€, ridotto 4€).