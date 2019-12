Weekend natalizio, cosa fare e dove andare

Arezzo: venerdì prossimo 20 dicembre alle ore 17, trenta bambini “suonano” il Natale al San Donato, concerto natalizio all’auditorium del San Donato di Arezzo.

L’evento, organizzato per i pazienti dell’Oncologia, è aperto a tutti .

Arezzo: sabato 21 dicembre alle ore 21,30, in via Spinello 4, il Quartiere di Porta Santo Spirito organizza una Tombola Solidale.

Arezzo: domenica 22 Dicembre alle ore 17.30 nella Chiesa di Santa Maria della Pieve,

“Musica Bandiere e Voci in Pieve 2019”: Gymnaestrada, Coro VoceIncanto e Sbandieratori per un pomeriggio di spettacolo

Arezzo: Da venerdì 27 dicembre a sabato 4 gennaio, il palazzetto del nuoto di Arezzo e la piscina comunale di Foiano della Chiana corso gratuito di nuoto per bambini, ragazzi e adulti che, per un totale di cinque lezioni, permetterà di acquisire sicurezza nell’ambiente acquatico, di imparare a galleggiare e di apprendere le prime tecniche natatorie.



Terre di Presepi fino al 19 gennaio 2020

Arezzo: dal 21 dicembre al 19 gennaio 2020 la Sala Pieve del Museo della Fraternita dei Laici di Piazza Grande, “Il colore della fantasia”, mostra di pittura di Giancarlo Montuschi



Arezzo: fino al 12 gennaio 2020, Rousseau, Severini, Savinio e Magritte a Casa Bruschi.

Arezzo: fino al 31 gennaio 2020, La civiltà contadina in mostra al San Donato (nella Hall)

Poppi: fino al 7 gennaio “Resistenza artistica”, cinque artisti in mostra al castello di Poppi.

Castiglion Fiorentino: fino al 2 gennaio 2020 al Museo Civico Archeologico “Mutazione”, mostra di pittura di Mariangela Baldi.

Poppi: dal 22 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020 alla galleria Sanlorenzo Arte. “Just blue.

A monochrome exhibition”, collettiva a cura di Silvia Rossi

Arezzo: domenica 22 dicembre, in sella nelle vie di Arezzo per la prima edizione di “Babbo Natale in Vespa”. Il raduno si aprirà alle 16.00

Sagre fiere e mercatini

Arezzo: fino al 6 gennaio, i Mercatini di Natale da giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 21.00, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 dalle 10.00 alle 21.00.

Baita aperta fino alle 23.

Sansepolcro: fino al 6 gennaio Natale a Sansepolcro

Chiusi della Verna: 24 novembre, 1, 8, 15, 22-23-24 dicembre, Mercatini di Natale.

Anghiari: fino al 6 gennaio, tutte le domeniche prima di Natale in Piazza Baldaccio si terranno i mercatini enogastronomici.

Cantine aperte a Natale

BUCCIA NERA

Località Campriano, 9 Arezzo

Tutti i weekend dal 29 novembre al 22 dicembre – wine shop dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:30 – wine tour con passeggiata in vigna e visita in cantina ore 10:30 e 15:00

La cantina rimarrà straordinariamente aperta durante tutti i weekend novembre al 22 dicembre, wine tour con passeggiata in vigna (orari prestabiliti perdal 29 i tour 10:30 e 15:00) seguiti da visita in cantina e wine tasting, al costo di 20,00 € senza tagliere e 30,00 € con tagliere misto.

Durante tutto il mese sarà possibile soggiornare presso l’agriturismo in via del tutto eccezionale con soggiorni anche solo di una notte e usufruire dei pacchetti proposti:

• Pacchetto 1: soggiorno di una notte, wine tour e wine tasting con tagliere misto, incluso un regalo di benvenuto, valido per 2 adulti, bambini gratis: 150,00 €

• Pacchetto 2: soggiorno di due notti, wine tour e wine tasting con tagliere misto, incluso un regalo di benvenuto, valido per 2 adulti, bambini gratis: 240,00 €

• Wine tour con passeggiata in vigna e wine tasting: 20,00 € a persona

• Wine tour con passeggiata in vigna e wine tasting con tagliere: 30,00 € a persona

info@buccianera.it – +39 0575.361613 – +39 347.4065645 – +39 349.2419716